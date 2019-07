Systém dočasného přerozdělování stále nemá zelenou, přístavy zůstanou zavřené. Ministři EU se znovu neshodli na řešení migrace

Paříž Ministrům vnitra a zahraničí patnácti zemí Evropské unie se v pondělí v Paříži opět nepodařilo najít shodu ohledně společného evropského řešení migrace ve Středozemním moři. Napsala to agentura DPA.

Francie ale podle zdroje agentury AFP věří, že se tyto unijní země z „koalice dobrovolníků“ brzy dohodnou na mechanismu, který by ukončil spory kolem přerozdělování migrantů zachráněných na moři a zabránil úmorným vyjednáváním o tom, která země je přijme. Další pracovní schůzka ministrů se uskuteční první týden v září na Maltě.

„Naším cílem je dosáhnout v září na Maltě dohody 12 až 15 zemí o postupu, který by zajišťoval větší efektivitu a lidskost vůči migrantům zachráněným ve Středozemním moři,“ řekl AFP zdroj blízký jednání. Německý ministr zahraničí Heiko Maas podle DPA uvedl, že unijní země sice v této otázce ještě „nejsou v cíli“, ale že v jednáních výrazně pokročily.

S iniciativou přišly Francie a Německo, které vypracovaly plán dočasného mechanismu přerozdělování migrantů. Jak přesně vypadá, ale není jasné. Jedna schůzka ministrů se konala minulý týden v Helsinkách. Jednání se účastní mimo jiné také Itálie, která své přístavy migrantům uzavřela, a zástupci Evropské komise, unijní pohraniční agentury Frontex a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Německý ministr zahraničí Heiko Maas promluvil po skončení konference evropských ministrů v Paříži o mechanismu dočasného přerozdělování uprchlíků. Systém stále nemá podporu 12-15 zemí, což je stanovený cíl.

Plánovaný mechanismus by měl podle zdroje AFP umožnit co nejrychlejší přerozdělení migrantů mezi unijní země výměnou za to, že Itálie a Malta uprchlíkům otevřou své přístavy. Podle zdroje AFP se na něm už v Helsinkách shodlo sedm zemí.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer před jednáním ve finské metropoli uvedl, že státy, které se dosud zdráhaly podílet se na společném evropském mechanismu řešení migrace, je třeba přesvědčit argumenty. Zdůraznil, že součástí mechanismu by neměly být žádné povinné kvóty pro jednotlivé země. Proti takovým kvótám na přerozdělování migrantů se dlouhodobě staví především země takzvané visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko).