‚Jsem mileniální cisgender s úzkostmi.‘ Americká CIA láká menšiny, za náborové video schytala kritiku

Washington/Praha CIA naskočila na politiku identit. Snaží se tak podpořit genderovou, náboženskou či rasovou rozmanitost svých řad. U odborné veřejnosti ale tvrdě narazila, kritika se na tajné služby valí po posledním marketingovém výstřelku ze všech stran.

Tento týden zveřejnila americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) náborové video. Protagonistka si ve snímku vypůjčuje jazyk bojovníků za sociální spravedlnost. Pasuje se do role feministky, která odmítá rasismus. “Jsem žena s barevnou pletí, jsem matka, jsem mileniální cisgender s úzkostmi,” pronesla Latinoameričanka procházejíc sídlem CIA v Langley.

Agentka zpravodajské služby hrdě prohlašuje, že “odmítla patriarchální představy o tom, co má žena dělat a zasloužila si své místo v organizaci”. “Nebudu se omlouvat, za prostor, který okupuji,” říká sebevědomě s feministickým znakem na tričku. “Já jsem já, bez omluv,” dodává žena.

Vedení zpravodajské služby podle britského deníku Guardian uvedlo, že video je součástí dlouhodobé kampaně zvané “Humans of CIA”, které cílí na zástupce menšin, aby se nezdráhali ucházet o post v instituci, že je otevřena všem. Podle některých analytiků strategie CIA koresponduje s inkluzivní politikou nynějšího prezidenta Joe Bidena.



Kritika ze všech stran

Kampaň organizace vzbudila ve veřejném prostoru značné kontroverze. Pravá strana politického spektra ihned spustila palbu. Bývalý agent CIA Bryan Dean Wright na stanici Fox News označil kampaň za “woke propagandu”. Služba by se dle jeho slov měla soustředit na ochranu země, nikoli na šíření ideologie.

K bývalému agentovi a osazenstvu Fox News se přidal i republikánský senátor Ted Cruz. “Pokud byste byli čínský komunista, nebo íránský Mullah, či Kim Čong-un… vyděsilo by vás to?” napsal bývalý prezidentský kandidát na Twitter. “Ušli jsme dlouhou cestu od Jasona Bourna,” dodal Cruz. Jeho slova se nicméně setkala s posměchem. Kritici texaskému senátorovi připomněli, že v minulosti severokorejského vůdce adoroval. Nadto Jason Bourne nebyl reálným pracovníkem CIA, ale fiktivní postavou vytvořenou americkým spisovatelem Robertem Ludlumem, která vystupuje v řadě akčních filmů.

Kritika se objevuje i z druhé strany politického spektra. Komentátor levicového serveru Jacobin Branko Marcetic tvrdí, že agentura si chce vybudovat falešnou image, aby se přiblížila mladé generaci a nalákala nové pracovníky. Ve svém článku připomíná velké množství násilných operací proti menšinám, které CIA v minulosti uskutečnila. “Bojovat proti rasismu a postavit se za sociální spravedlnost znamená být proti všemu, co CIA představuje,” uvádí Marcetic.

“Video by mohla být parodie,” píše v článku pro server The Intercept novinářka Natasha Lennard. Dle jejích slov agentura svým cynickým PR provokuje. Poznamenává nicméně, že reklamní spot by se neměl stát záminkou pro bagatelizaci společenských hnutí, které usilují o zlepšení situace znevýhodněných menšin.