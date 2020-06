Mladé Malťanky jsou zoufalé. Kvůli potratům jsou z nich ‚zločinci‘, země interrupci legálně neumožňuje

Valletta (Malta) Uzavřené hranice na Maltě kvůli šíření nákazy koronavirem otevřely téma, které v tamní společnosti dlouhodobě bublá pod povrchem. Malta je jedinou zemí Evropské unie, kde jsou potraty ilegální bez jakýchkoliv výjimek pro znásilnění, incest, abnormalitu plodu nebo zdraví matky. Malťankám často nezbývá jiná možnost než cesta jinam. Nyní jsou ale ženy v pasti, až do 1. července má země hranice uzavřené.

Maltský zákon o potratech pochází z britského koloniálního období. Podle trestního zákona může být každý, kdo usiluje anebo napomáhá potratu, odsouzen až na tři roky za mřížemi. Ačkoliv je stíhání za tento trestný čin výjimečné, přesto dohání mnoho žen k zoufalým činům.



Ostrovní přísně katolický stát oficiálně uzavřel hranice 11. března a fakticky tím zastavil také jakoukoliv legální cestu k potratům. Charita britského původu The Abortion Support Network, podporující ženy, usilující o potrat v zemích, kde mu zákony nejsou nakloněné, zaznamenala během března dramatický nárůst telefonátů na své krizové lince. „Hovory, které nyní máme, jsou mnohem zoufalejší,“ řekla serveru The Guardian zakladatelka charity Mara Clarková.

V současné době charita radí ženám pod dvanáctitýdenním mezním bodem pro interrupci, aby si objednávaly potratové tablety online od Women on Web a Women Help Women, které pilulky celosvětově distribuují za darovací poplatek. Na Maltě nyní ženy nemají jinou možnost, jak nechtěné těhotenství ukončit, i proto se poptávka po tabletách od vypuknutí epidemie ztrojnásobila, informovala společnost Women Help Women. Problematická je skutečnost, že objednáváním interrupčních pilulek se ženy stávají vlastně zločinci.

Situace je zoufalá

„Tato pandemie potvrdila, že situace je strašná. Jak zoufalé ženy jsou a jak ošklivé je mít absolutní zákaz,“ říká Lara Dimitrijevicová, právnička a zakladatelka Nadace pro práva žen. Dimitrijevicová a další aktivisté poukazují na to, že zákaz cestování pouze zdůraznil již existující problém, kdy legální potrat je k dispozici pouze těm ženám, které si mohou dovolit vycestovat ze země.

Server The Guardian popisuje příběh Marjii, která v polovině února odletěla do Londýna kvůli chirurgickému potratu. Cesta a ubytování v hotelu, aby se po zákroku zotavila, ji vyšly na 1500 eur.

Vytížená letecká trasa z Valletty do Londýna pro zoufalé ženy vyhledávající lékařské kliniky kvůli potratům připomíná cesty tisícovek žen, které musely opustit Irsko a Severní Irsko, aby ukončily nechtěná těhotenství před liberalizací potratů v těchto zemích.

Společenské tabu

Charmaine, která kvůli potratu cestovala do Velké Británie v roce 2011, popisuje svou zemi jako „Irsko na steroidech“. Myslí tím fakt, že je Malta malým státem, kde jsou si všichni jaksi na očích a tím pádem je obtížné zemi nepozorovaně opustit.

Marija o svém potratu neřekla nikomu kromě svého přítele. „Tady, i když pouze naznačíte souhlas s potratem, dívají se na vás skrz prsty,“ říká. „Kdyby můj otec věděl, že jsem šla na potrat... Jsem si jistá, že by mě zapřel,“ doplňuje Charmaine.

Pokrytecká společnost

Veřejná debata o potratech je na Maltě vyhrocená. Mina Tolu, která v roce 2019 kandidovala do Evropského parlamentu a v rámci kampaně vyzývala maltské politiky k diskusi o potratech, byla posléze vystavena vlně jedovatých poznámek na svou adresu. Lara Dimitrijevicová z Nadace pro práva žen dokonce doma pro výstrahu našla nábojnici.

Proti potratu na Maltě jsou paradoxně i studenti vysokých škol, jimž je v rámci sexuální výchovy pouštěn notoricky známý film o potratu z roku 1984 s názvem The Silent Scream.

Alfred Sant, který působil jako maltský premiér v 90. letech a nyní je poslancem Evropského parlamentu, připouští, že je v postoji politiků pokrytectví. „Vědí, že Malťanky odcházejí kvůli potratům do zahraničí, a že existují místní lékaři, kteří potraty doporučují. Zároveň přiznávají, že existují případy, kdy je potrat oprávněný, ale nebudou to říkat veřejně.“

Stávající europoslanec věří, že se nálada veřejnosti postupně mění a říká, že je nevyhnutelné, aby potraty nakonec byly legalizovány. Během tohoto politického období to však pravděpodobně nevypadá. Bývalý předseda vlády Joseph Muscat, který rezignoval v lednu po skandálu kolem vraždy maltského novinářky Daphne Caruany Galizii, naznačil, že ve své rezignační řeči bude prosazovat národní debatu o potratech. Jeho nástupce Robert Abela tuto naději vzápětí pohřbil, když potvrdil svůj vyhraněný postoj proti potratům. Prezident George Vella, bývalý lékař, se také vehementně staví proti legalizaci interrupce.

Malta má znovu otevřít své hranice 1. července. To však neznamená, že přístup k potratům v zahraničí bude snadný. Seznam 17 zemí, do nichž bude cestování povoleno, v současné době nezahrnuje hlavní potratové destinace - Spojené království, Nizozemsko, Španělsko a Belgii.