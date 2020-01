‚Satanistická lůna potraťte!‘ Podivný svět Trumpovy spirituální poradkyně

WASHINGTON/PRAHA Paula Whiteová volá prezidentu Trumpovi každé ráno. Žena, která v minulosti vedla církev kázající, že bohatství je znakem Boží přízně, je totiž spirituální poradkyní Bílého domu. Sama vlastní dům za miliony i tryskáč.

Tento víkend se na sociálních sítích objevilo video, na němž spirituální poradkyně Donalda Trumpa Paula Whiteová během svého kázání v City of Destiny church ve floridské Apopce používala podle některých médií „bezbožné až nelidské“ výroky.



„Ve jménu Ježíše nařizujeme všem satanistickým těhotenstvím, aby okamžitě potratila!“ říká na videu Whiteová a poté dodává: „Ohlašujeme, že cokoliv bylo počato v satanistických lůnech, potratí. Nebude schopné provést jakýkoliv ničivý plán, jakýkoliv zraňující plán.“

Poradkyně prezidenta, která vede iniciativu Bílého domu Víra a Příležitost, následně reagovala na dotazy médií s tím, že její slova byla vytržená z kontextu. Nemodlila se prý za to, aby někdo potratil, ale hovořila jen o metaforických potratech. „Je to nepoctivý pokus použít má slova pro politické zisky. Budu se dál modlit,“ napsala evangelikální kazatelka Whiteová na Twitter.

Podle amerického serveru CNN je „barvitý jazyk s odkazy na boj s nadpřirozenými silami často nazývaný spirituální válka“ příznačný pro evangelikální křesťanské hnutí pentekostalismus (letniční hnutí).

Poradkyně prezidenta Trumpa Paula Whiteová během inaugurace.

Whiteová je považovaná za významnou osobu pro prezidenta Trumpa a je v blízkém vztahu s jeho rodinou. Chlubí se také tím, že každé ráno telefonuje s šéfem Bílého domu a dokonce na prezidentově inauguraci pronášela modlitbu, což je v americkém prostředí velice významný úkon. Fakt, že ji Donald Trump jmenoval svou poradkyní, nazvala „znamením od Boha“.

Whiteová totiž káže učení zvané „teologie prosperity“ - jinak řečeno finanční úspěch a blahobyt je znakem Božího souhlasu, což podle komentátorky deníku The Guardian Poppy Noor zní spíše jako „pyramidové schéma“, jelikož nabádá své stoupence, aby si získali přízeň Boha tím, že jí věnují peníze.

V jednom rozhovoru pro televizi MSNBC se jí reportérka na tuto věc zeptala. „Myslím, že jsem to řekla, ale mé padesátileté já by nyní nekázalo to, co kázalo mé já ve dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti letech,“ odpověděla spirituální poradkyně Bílého domu, jež vlastní dům v uzavřené komunitě za desítky milionů dolarů a i vlastní tryskáč.

Skandál s výrokem o potratech ale není prvním. Whiteové bývalá církev Without Walls (beze zdí) vydělávala 40 milionů dolarů ročně, než došlo v roce 2010 na vyšetřování kvůli zneužívání darů. Po tříletém podrobném zkoumání úřadů sice nedošlo na žádný rozsudek ani pokutu. Podle záznamů z Kongresu nešlo žádný zločin prokázat, jelikož všichni zaměstnanci církve byli vázáni mlčenlivostí. V roce 2014 pak Without Walls oznámila bankrot.