Zčernalé zdi, vybitá okna, trčící konstrukce propadlé střechy. A pod jejími troskami záchranáři stále hledají oběti brutálního útoku. Populární koncertní hala Crocus City Hall přimknutá k hranici ruské metropole, na níž je vidět z moskevské okružní trasy, i z dálky vypovídá, jaký osud postihl nic netušící návštěvníky pátečního koncertu.

Moskvané a vlastně i většina Rusů si odvykla od teroristické hrozby. Byla už dlouhá léta minulostí. K lokálním napadením dochází snad někde v hloubi Severního Kavkazu.

Když se v pátek večer začaly objevovat první zprávy o napadení koncertní síně na moskevské periferii, přičemž nejprve na komunikátoru Telegram a až za notnou chvíli v oficiálních kremelských médiích, Rusové byli v šoku. A pořád v něm přetrvávají.

„Je to neuvěřitelná hrůza,“ dělí se o své emoce pro Lidovky.cz čtyřicetiletá Irina. „Copak se opět vrací ty časy, kdy v moskevském metru vybuchují bomby a teroristé útočí na nevinné?“ dodává.

Irina o sobě říká, že měla v životě jedno velké štěstí. Před čtrnácti lety, 29. března 2010, vystoupila z vagonu moskevského metra na stanici Park Kultury čtvrt hodiny před tím, než sebevražedná útočnice odpálila bombu a připravila o život 12 lidí. „Nechci se zase bát. Není přeci normální, aby v roce 2024 docházelo k takovým útokům,“ zoufá si.

I zhruba šedesátiletý Michail přiznává, že byl útokem šokován. „Na Telegramu jsem sledoval záběry útoku. Byly jako z nějakého děsivého filmu. Jak někdo může střílet do bezbranných lidí, kteří se tísní v rohu místnosti. To byla poprava,“ popisuje pro Lidovky.cz muž, jenž zhlédl jedno z otřesných videí, které kolují na sociálních sítích. Pravděpodobně šlo o samý začátek útoku, kdy čtyři teroristé vstoupili do koncertní haly a začali střílet na všechny, na které narazili.

„Ano, Rusko bojuje na Ukrajině. Ale to je něco jiného, než podlý útok na civilisty na koncertě. Doufám, že potrestáme organizátory útoku tak, jako jsme potrestali čečenské teroristy,“ dodává Moskvan.

V sobotu dopoledne ruská tajná služba FSB oznámila, že čtyři podezřelí z pátečního útoku byli zadrženi v Brjanské oblasti na západě Ruska, tedy v blízkosti hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Jedná se o občany středoasijského Tádžikistánu, kteří měli podle některých informací vlastnit i ruské občanství.

Podle výpovědí se měli nechat naverbovat prostřednictvím komunikátoru Telegram ve skupině nejmenovaného islámského kazatele. Za masakr měl každý člen skupiny dostat 500 tisíc rublů (zhruba 127 tisíc korun).

Zároveň šéf tajné služby Alexandr Bortnikov informoval ruského prezidenta Vladimira Putina, že v souvislosti s útokem bylo zadrženo celkově 11 osob.

Následně to ve svém projevu potvrdil i Putin, který rovněž přislíbil, že trestu neunikne nikdo z těch, kteří útok připravovali. Tedy všichni vykonavatelé, organizátoři a objednavatelé, a to bez ohledu na to, o koho jde. „Zjistíme a potrestáme každého, kdo stojí za zády teroristů, kdo připravoval tuto ránu Rusku,“ nechal se slyšet v projevu, jenž v sobotu odpoledne odvysílaly ruské televizní kanály.

Přestože indicie naznačují, že za útokem na koncertní halu Crocus City Hall mohou stát islamističtí teroristé, a teroristická organizace Islámský stát se měla k činu přihlásit, ruská propaganda a někteří ruští politici označují za strůjce krvavého pátečního teroristického útoku Ukrajinu a Západ.

„Je už jasné, že všechno režírovali nebratři (hanlivé označení pro Ukrajince, pozn. redakce). Najít v komunikaci vykonavatele je jednoduchá věc. A pak následuje otázka: pes ve vyšyvance (tradiční ukrajinský kroj, pozn. redakce) se utrhl z řetězu, nebo dostal takový povel? Každopádně, vina leží na trenérovi,“ uvedla šéfka propagandistického kanálu RT Margarita Simonjanová.

„Ti, kdo přišli do budovy Crocus City Hall, kdo stříleli do bezbranných lidí, podpalovali - to jsou neonacisté, které oživila Ukrajina a její nacistický režim,“ nechal se slyšet Boris Gryzlov, někdejší šéf ruské Státní dumy a v současnosti ruský velvyslanec Ruska v Bělorusku.

„Přirozeně, ten kdo na tom mohl mít hlavní zájem, může být Ukrajina a její patroni. Fašistický režim, fašistické metody, nenávist ke všemu. Vyloučit to nelze. Pokud to tak nakonec bude, pak se tomu vůbec divit nebudu,“ prohlásil šéf obranného výboru ruské Státní dumy Andrej Kartapolov.

Pro postoj ruské propagandy a ruských politiků má vysvětlení Konstantin Kalačov, ruský politolog a šéf organizace Politická expertní skupina.

„K zodpovědnosti za útok se přihlásil Islámský stát. Arabské a západní zdroje věří tomuto prohlášení. Ruská média a oficiální představitelé státu tomu věřit nechtějí. Jaký ISIS, když válčíme s Ukrajinou? Sýrie je už zapomenuta, lidé nic nevědí o bojích ruských žoldnéřů s islamisty v Africe. A co se nedávno stalo v severokavkazském Ingušsku? O tom nikdo nic neví. Vždyť jsme takoví dobří přátelé s Tálibánem, Húsíi a Hamásem. Orientovat se v různých druzích fundamentalistů a radikálů je pro prostého ruského občana příliš složité,“ komentuje expert pro Lidovky.cz.