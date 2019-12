‚Nejhomosexuálnější parlament na světě‘. V Británii uspěla mladá generace LGBT poliků

Říká se jim „Borisovy děti“. Jde o novou generaci mladých konzervativních poslanců, která se při nedávných britských volbách dostala do parlamentu pod vedením premiéra Borise Johnsona.

Poznáte je snadno. Mladí konzervativci vzdělání získali na státní škole, jsou členy pracující třídy, horliví podporovatelé Brexitu, sociální liberálové a mladší třiceti let.



„Jsem všechno, čím by konzervativec neměl být,“ říká o sobě šestadvacetiletá Dehenna Davisonová. Ačkoliv je původně dcerou kameníka a zdravotní sestry, s vítězstvím konzervativců se nedávno vyhoupla na hodnost poslankyně za město Bishop Auckland.



Davisonová je přitom jednou z osmi konzervativních poslanců, kteří ještě nedosáhli 30 let. Ti odporuje klasickému image starších stranických kolegů - staromódní absolvent prestižní soukromé školy Eton.



Dalších 24 konzervativců navíc o sobě otevřeně tvrdí, že jsou homosexuální nebo bisexuální. Labouristická strana má takových poslanců nejméně 18. V celém parlamentu funguje více než 50 LGBT poslanců. Westminsterský palác se tak stal „nejhomosexuálnějším parlamentem na světě“, píše list The Times.

Mezi LGBT poslance se řadí i sedmadvacetiletý Elliot Colburn, který ve volbách kandidoval za stranu Liberálních Demokratů v Jižním Londýně. Mladý poslanec je známý tím, že políbil svého partnera na veřejnosti poté, co během své volební kampaně sklidil homofóbní kritiku. „Chtěl jsem ukázat, že už se nebudeme skrývat jen protože se cítíme nepříjemně. Lidé by si měli uvědomit, že jsme jako každý jiný pár,“ dodal Colburn.

Dehenna Davisonová má za sebou rovněž perné chvíle. Její život se změnil ve třinácti letech poté, co zemřel její otec. „Myslím, že by byl na mě pyšný, ale nikdy by to nepřiznal. Nejspíš by si ze mě ale nějakým způsobem udělal srandu,“ řekla Davisonová pro list The Sunday Times.

Nedávno se odloučila od svého šedesátiletého manžela, který rovněž působil v konzervativní straně. Dvojice se objevila také v televizi v dokumentu o manželských párech čelícím předsudkům veřejnosti.

„Všichni říkají, že každý konzervativec by měl mít vystudovanou soukromou školu. To ale není pravda,“ řekla nejmladší poslankyně strany, čtyřiadvacetiletá Sara Britcliffová. Ta do parlamentu kandidovala za Hyndburn v Lancashire, kde předtím během jejího život vládla Labouristická strana.

Britcliffová prohlašuje, že nový post „nezastaví její mladý život“ a trvá na tom, že si ve volném čase vždy udělá čas na přátele nebo párty.

Mezi další „Borisovy děti“ lze zařadit i Jonathan Gullis, kterému je 29 let a donedávna působil jako učitel na střední škole ve městě Stoke-on-Trent North. Zdejší poslaneckou pozici přitom okupovali labourističtí činitelé už od roku 1950.