VIDEO: Po střelbě u synagogy v německém Halle zemřeli muž a žena. Pachatelé jsou stále na útěku

První zprávy o střelbě ve čtvrti Paulus, která leží severně od centra, policie zveřejnila před 13:00. Později uvedla, že jsou na místě dva mrtví a že do města vyslala řadu jednotek. Jednou obětí střelby v Halle je žena, která zemřela před synagogou, druhou muž, který byl zastřelen v rychlém občerstvení, uvedla policie.

Podniky s kebabem v Německu často provozují lidé s tureckými kořeny, a i proto bezpečnostní složky uvažují podle listu Tagesspiegel o tom, že činy mohou mít pravicově extremistické pozadí. Podle ministerstva vnitra je ale zatím motiv nejasný.

Nejasné je také to, kolik bylo celkem útočníků. Spiegel i svědci mluví nejméně o dvou. Jednoho podezřelého už policie zadržela. List Mitteldeutsche Zeitung napsal, že snaha chytit dalšího se soustředí na oblast kolem Lipska, které je od Halle nedaleko.

Ulice Halle jsou po střelbě podle MDR prakticky vylidněné. Nádraží je uzavřené. Na některých místech hlídkují těžce vyzbrojení policisté.



Svědci televizi n-tv vylíčili, že útočník na sobě měl bojový oblek a helmu. Automatickou zbraní podle nich střílel do rychlého občerstvení s kebabem.

Německá média se shodují na tom, že se v Halle střílelo u synagogy, do níž se podle informací magazínu Spiegel útočníci pokusili dostat. Díky bezpečnostním opatřením se jim to ale nepodařilo.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5