Nepravdy o tragédii v Bejrútu. Přikrášlené video odcizené novináři CNN i Trump přiživující spekulace

Praha Po úterní explozi v bejrútském přístavu v Libanonu se velmi rychle rozšířily nepravdivé zprávy, upravená videa a konspirační teorie, které se snaží vykládat událost po svém. Zatímco některé z nich byly zaviněny prvotním zmatkem na místě neštěstí či nedostatečným ověřováním informací, vyskytly se i zcela záměrně vytvořené falzifikáty.

Jejich přemíru způsobil zřejmě i fakt, že mnohá videa zachycující masivní výbuch natočili náhodní svědci na své mobilní telefony a následně je zveřejnili na sociálních sítích Facebookem počínaje a TikTokem konče. Na různé případy nepravd upozornil britský server BBC a americký server CNN.



„Ach můj bože. Libanonská média tvrdí, že šlo o výbuch v továrně na rachejtle. Ani náhodou. Kouř ve tvaru hřibu znamená, že šlo o atom,“ hlásal jeden, nyní již smazaný, twitterový příspěvek. Ten přebrala řada ověřených účtů, které sledují statisíce lidí, takže během chvíle měl tweet tisíce sdílení. To rychle vyvrátili experti: explozi způsobenou jaderným zařízením by doprovázelo velké množství uvolněné tepelné energie, která by vážně popálila velké množství lidí.

Některé snímky mohou být drastické!

Navíc hřibovitý mrak dýmu není vlastní jen atomovému výbuchu, ale všem explozím, při kterých dojde ke stlačení vlhkého vzduchu, který následně zkondenzuje na vodu a vytvoří charakteristický mrak. Špetkou pravdy ovšem je, že různá média zprvu opravdu hovořila o výbuchu velkého množství ohňostroje, jenž způsobil požár skladu, jelikož ve stoupajícím dýmu bylo vidět mnoho malých záblesků. Zda se zde opravdu nacházely skladované rachejtle, zůstává nedořešenou otázkou, kterou má zodpovědět probíhající vyšetřování.

Pokud ne atomový, tak alespoň útok

Mnohým lidem vyvstaly při pohledu na stoupající dým a zdevastovaný přístav vzpomínky na 15 let trvající občanskou válku, která mezi roky 1975 a 1990 zuřila mezi křesťanským a muslimským obyvatelstvem Libanonu. Není tedy divu, že se po sítích šířilo mnoho nepravdivých tvrzení poukazujících na útok. Nejčastěji zmiňovanými domnělými viníky byly Izrael, Spojené státy americké či Hizballáh. Tato tvrzení byla dokonce podporována některými libanonskými osobnostmi veřejného života.

Jako „důkaz“ byla hojně využívána fotografie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který na mapě Bejrútu ukazuje místo označené jako „umístění 1“. Jedná se o autentický snímek, jenže je vytržený z kontextu. Fotografie byla pořízena v roce 2018 na Valném shromáždění OSN a izraelský premiér ukazoval, kde se dle jeho informací skrývají v Bejrútu zbraně Hizballáhu. Navíc místo, na které Netanjahu míří prstem, je několik kilometrů vzdálené od lokace, kde ve skutečnosti došlo k úternímu výbuchu.

„Konspiračních teorií se také snažily využít zdejší extrémně pravicové skupiny, které je šířily na Facebooku, Redditu, 4chanu i skrze aplikace pro zasílání zpráv, jako je například Telegram,“ uvádí ve svém průzkumu Institut pro klíčový dialog, think tank se sídlem v Londýně, který se dlouhodobě věnuje extremismu. Nicméně tvrzení, že šlo o útok ze sousedního státu, bylo zakrátko popřeno, a to jak z izraelské strany, tak z té libanonské.

Jako hrom do police

USA doposud nevyloučily, že příčinou neštěstí byl útok. Naopak prezident Donald Trump na tiskové konferenci v Bílém domě prohlásil: „Vypadá to jak příšerný útok.“ Jenže co tím skutečně myslel? Důležité je v tomto případě zřejmě především slovíčko „vypadá“, které koneckonců několikrát zopakoval, když byl posléze na věc tázán. Pokud Trump nechtěl čistě jen vyvolat kontroverzi, měl pravděpodobně na mysli, že šlo o výbušninu, nikoliv o nehodu.

To plyne i z jeho odpovědi na následný novinářský dotaz, zda si je jistý, že šlo o útok. „Setkal jsem se s některými z našich nejlepších generálů a vypadá to, že oni cítí, že nešlo o nějakou explozi při výrobě.“ V tom má samozřejmě pravdu - rozklad dusičnanu amonného na rajský plyn a vodní páru je při účasti ohně doprovázen výbuchem. Jde tedy o potenciální výbušninu. Každopádně Trumpův nepříliš šikovný výrok využili lidé na sociálních sítích, kteří okamžitě začali psát, že USA o útoku vědělo předem a že šlo o bombu.

Odcizené video

Člen arabské franšízy CNN Mehsen Mekhtfe zachytil výbuch na svůj mobilní telefon, zatímco se nacházel poblíž bejrútského přístavu. Jenže někdo jeho video ukradl a předělal, aby vypadalo jako negativní. Pozitivní obraz je normální obraz, jak jej vnímá naše lidské oko. Negativní obraz je tonální a barevná inverze pozitivního obrazu. Navíc do stopáže byla přidána přilétající balistická střela.

Negativní obraz je tedy zřejmě zástěrka pro lepší zmanipulovatelnost videa, neboť úpravy videa přidané dodatečně po natočení mohou být zřetelné, pokud si autor nedá pozor a nevytváří je záměrně velmi dlouho a s velkými finančními náklady.

Thermal Imaging Videos Emerging Showing Possible Missile Strike On Beirut Harbourhttps://t.co/s2zNUTn1aR



Video at 6 seconds appears to show a missile strike immediately before the main explosion#BeirutBlast pic.twitter.com/4MYZr8nIMN — Sukhoi Su-57 Felon  (@I30mki) August 6, 2020

„Mnoho lidí se na mě nyní obrací s tím, že jde o podvrh. Jenže já vlastním originál a na něm nic takového zachyceno není. Když se mě na to ptají, říkám jim, že to druhé, to s negativním obrazem, je tím zmanipulovaným,“ sdělil Mekhtfe CNN. „Můžu deklarovat, že při natáčení tohoto videa jsem neviděl žádnou balistickou raketu a neslyšel jsem nad sebou ani žádný letoun či dron.“