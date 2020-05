Pandemie narušuje očkování proti choleře, obrně a dalším chorobám. Ohroženo je 80 milionů dětí, říká WHO

Ženeva Pandemie nemoci covid-19 v desítkách zemí světa narušuje imunizaci proti chorobám jako jsou záškrt nebo spalničky, což by mohlo ohrozit zdraví zhruba 80 milionů dětí ve věku do jednoho roku. Toto varování v pátek ve společné zprávě prezentovaly Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond OSN (UNICEF) a mezinárodní skupiny prosazující větší dostupnost vakcín.

Agentura AP napsala, že experti ze zmíněných institucí analyzovali data o o imunizaci dětí ze 129 zemí a konstatovali, že ve většině z nich došlo v posledních dvou měsících k částečnému či úplnému pozastavení očkovacích procedur. Podávání vakcín proti záškrtu, spalničkám, choleře a dětské obrně se zpomalilo či zastavilo v důsledku logistických omezení i strachu obyvatel vycházet na veřejnost.

„Narušení imunizačních programů způsobené pandemií covidu-19 by mohlo zvrátit desetiletí pokroku (v boji) proti nemocem, kterým lze díky vakcínám předcházet," komentoval zjištění šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Světová zdravotnická organizace prohlásila Jižní Ameriku novým epicentrem pandemie covid-19 Podle nové analýzy byly například ve 38 převážně afrických zemích v důsledku šíření koronaviru přerušeny snahy naočkovat děti proti obrně. Pro eliminaci této nemoci musí dostat vakcínu více než 90 procent dětí v dané společnosti. Toho je zpravidla dosaženo prostřednictvím rozsáhlých operací zahrnujících „armádu zdravotnických pracovníků", kteří by aktuálně porušovali karanténní opatření, vysvětluje AP. Agentura Reuters kromě toho informuje o obavách, které aktuální vývoj vyvolává směrem k eventuální distribuci vakcíny proti koronaviru do rozvojových zemí. „Jestliže budeme zanedbávat dodavatelské řetězce a imunizační infrastrukturu, díky nimž tyto programy fungují, riskujeme zároveň, že oslabíme naši schopnost nasadit vakcínu na covid-19, která představuje naši nejlepší šanci na porážku téhle pandemie," řekl šéf světové aliance pro očkování GAVI Seth Berkley. WHO uvedla, že příští týden vydá sadu doporučení ohledně toho, jak bezpečně pokračovat ve vakcinací dětí v době preventivních opatření proti koronaviru.