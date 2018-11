Pěsti a nadávky. Extremisté v Kyjevě narušili pochod na podporu sexuálních menšin

Kyjev Krajně pravicoví radikálové a náboženští extremisté v neděli v Kyjevě narušili pochod několika desítek aktivistů za práva sexuálních menšin. Na svých internetových stránkách o tom informuje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Zaútočili také na novináře z Kanady.

Povolený pochod se měl uskutečnit v kyjevském Ševčenkově parku, ale jeho účastníci se museli přesunout o kus dál, protože do parku dorazila na protidemonstraci zhruba stovka pravicových a náboženských radikálů. Část z nich aktivisty hájící práva gayů, leseb a transgenderových osob následovala a pokřikovala nadávky a házela po nich dýmovnice. Na dvě ženy radikálové zaútočili pepřovým sprejem a kanadskému novináři dali ránu pěstí do obličeje. Policisté proti nim nijak nezakročili, naopak aktivisty zatlačili do podchodu u stanice metra a údajně jim nadávali.



Obvinění, že neudělali nic pro to, aby násilníky zastavili, strážci pořádku odmítají, napsala na svých internetových stránkách BBC.

„Je těžké smířit se s tím, že se někdo rozhodne pro násilí kvůli tomu, že jiní lidé se trošku odlišují,“ citovala BBC jednu z účastnic pochodu. Události z z neděle podle pořadatelů pochodu dokládají, že „míra krajně pravicové agrese a násilí na Ukrajině roste“.

Letos v červnu na „pochod rovnosti“ v Kyjevě přišlo až 5000 lidí. Neprovázely ho sice žádné závažné incidenty, policisté ale i tak zatkli 50 přívrženců krajní pravice. Pochod se konal už poněkolikáté.