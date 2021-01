Lékaři přioperovali Islanďanovi obě ruce včetně lokte. Takový zákrok provedli první na světě

Lyon/Praha Islandský elektrikář po vážné pracovní nehodě přišel o obě ruce, dvacet let poté se po dlouhém procesu uskutečnila bezprecedentní operace. Lékaři pacientovi přioperovali obě končetiny včetně lokte. Transplantace podobného rozsahu se dosud nikdy neuskutečnila. Pacient se zotavuje po zákroku. Čeká se, zda jeho tělo nové údy příjme.

Před dvaceti lety měl osmačtyřicetiletý Felix Gretarsson vážnou nehodu. Islandský elektrikář spravoval vedení s vysokým napětí. Soustava s výkonem 11 000 voltů mu spálila obě ruce a Gretarsson se zřítil z výšky na zem. Prodělal mnohočetné zlomeniny, poškození vnitřních orgánů a upadl do tříměsíčního kómatu. Lékaři mu museli obě ruce amputovat.

Do Reykjavíku, kde Gretarsson léčil, zavítal na konferenci známý francouzský chirurg Jean-Michel Dubernard. Ten se proslavil tím, že provedl v roce 1998 první transplantaci rukou a v roce 2005 obličeje.

Zmrzačený muž Dubernarda oslovil, zda by bylo možné jeho chybějící končetiny nahradit. Specialista souhlasil a začala sháňka po dárcích. Do celého procesu se zapojilo přes padesát zdravotníků a čtyři operační týmy. Nakonec se jim podařilo získat obě vhodné končetiny včetně lokte na levé ruce a operaci minulý týden ve francouzském Lyonu uskutečnili, informoval v sobotu britský deník The Guardian.

Transplantací obou horních údů proběhlo již podle americké Univerzity Johnse Hopkinse okolo osmi desítek. Islanďan byl však první, kdo dostal i nové klouby. Údy se dosud nahrazovaly od předloktí, mnoho z operací se vydařilo a lidem umožnily znovu vykonávat většinu činností každodenního života, jiné nicméně končily zklamáním – vše záleží na tom, zda organismus novou část těla příjme. „Pokud by se mu (Gretarssonovi) podařilo opět ohýbat loket, bylo by to zásadní,“ uvedl lékař Aram Gazarian, který operaci vedl.

Bývalý elektrikář Gretarsson je zatím daleko od toho, aby rukama mohl plně hýbat. Patnáctihodinová operace nicméně podle lékařů proběhla úspěšně a pacient má v končetinách základní cit. „Při takovém rozsahu amputace nemůžeme slíbit absolutně nic,“ řekl jeden z operatérů Lionel Badet podle Guardianu. Gretarsson má před sebou léta cvičení, aby byl schopen nové ruce používat.

Sám pacient prohlásil, že operace byla jeho „největším snem“. „Felixovy nové ruce vypadají skvěle,“ komentovala Gretarssonova manželka výsledek operace.