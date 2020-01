Transplantaci hlavy zvládneme do deseti let, tvrdí britský neurochirurg. Nebezpečné nesmysly, oponují kritici

Hull Úspěšná transplantace hlavy může být provedena už v příští dekádě, domnívá se britský neurochirurg. Tvrdí také, že zná způsob, jak přenést vědomí člověka do jiného těla. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Bruce Mathew, bývalý vedoucí neurochirurg v univerzitní nemocnici v yorkshirském městě Hull, k tomuto závěru dospěl při psaní sci-fi románu. Mathew věří, že k úspěšnosti operace je nutné transplantovat nejen hlavu, ale celou míchu.



Podle neurochirurga se doposud vědci, kteří usilují o kontroverzní operaci, chybně pokoušeli míchu přerušit. Což je podle Mathewa, který provedl přes 10 000 operací, opravdu směšný nápad. Třiašedesátiletý lékař tvrdí, že pokrok v neurovědě, robotice a možnostech transplantace kmenových buněk umožní úspěšný přenos hlavy s míchou na jiné tělo před rokem 2030.

Robotická těla? Otázka času

„Myšlenka zachování míchy v jednom kuse vzbuzovala vždy obavy, ale s nástupem moderních technologií se už dá dělat skoro vše. V současnosti je možné spojit jeden nebo dva nervy, ale díky robotice a umělé inteligenci jich bude možné brzy spojit třeba 200. Nejprve bychom vyndali páteř, pak by bylo možné vyjmout mozek s míchou a přesunout je do nového těla,“ řekl lékař deníku The Telegraph.

„Samozřejmě bude velmi obtížné vyndat ochrannou membránu okolo míchy, aniž by se poškodila. Ale s rozvojem technologií toho dosáhneme do deseti let,“ věří.

Technologie by sice nepomohla lidem s poškozenou míchou, mohli by jí ale využít lidé se svalovými chorobami. Mathew také předpokládá, že by transplantace umožnila přenos lidských myslí do robotických těl. Ačkoli uznává, že operace by mohla vyvolat negativní reakci nového těla, věří, že řešením jsou kmenové buňky. Ty by podle něj byly použity k nahrazení původní genetické informace dárcovského těla novým DNA, čímž by se zamezilo špatné reakci.

Kritice se neurochirurg brání. „Vždyť jsou tisíce lidí, kteří si chtějí nechat zmrazit tělo, a firmy, které věří, že je dokážou jednoho dne oživit, vyléčit jejich choroby, dát jim nová těla. Ve srovnání s tím je můj návrh ještě konzervativní.“

K transplantaci hlavy již jednou došlo. Kontroverzní zákrok provedl italský neurochirurg Sergio Canavero v roce 2017, jednalo se ovšem o transplantaci na mrtvé tělo. Canavero se setkal s kritikou ze strany vědců, kteří poukazovali na fakt, že chirurg, hlásající fantastický počin, nedosáhl žádného průkazného výsledku. Operace je velmi problematická i z morálního hlediska. „Transplantace hlavy je fake news. Ti, kteří podporují takové nesmysly a byli by schopni podrobit jakoukoli živou bytost tak krutému nevědeckému zákroku, si zasluhují jen opovržení,“ napsal americký bioetik Arthur Caplan.