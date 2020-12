Jsi s Trumpem, nebo jsi zrádce? Republikáni se štěpí na dva tábory, staré rány se znovu otevřely

Washington/Praha Jsi s Trumpem, nebo jsi zrádce? Tak by se dala popsat logika, kterou v posledních týdnech uplatňují příznivci dosluhujícího amerického prezidenta.

Situace ještě vygradovala poté, co lídr senátních republikánů Mitch McConnell v úterý pogratuloval Joeu Bidenovi k zisku prezidentství, a to i přesto, že jedním dechem dodal, že by si přál, aby mohl gratulovat někomu jinému. McConnell, od roku 2015 lídr senátní většiny, se stal nejvýše postaveným republikánem, který oficiálně uznal výsledek voleb a odvážil se tak jít do přímého konfliktu s prezidentem, jenž chce pokračovat v právní bitvě.



Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Zástupy Trumpových příznivců začaly osmasedmdesátiletého republikána ostouzet jako zrádce. K jeho „přeběhlictví“ se již vyjádřil i samotný prezident. „75 milionů HLASŮ, Mitchi – to je pro úřadujícího prezidenta rekord (o hodně),“ uvedl Trump na svém twitterovém účtu. „Je příliš brzy na to, abychom se vzdali. Republikánská strana se musí konečně naučit bojovat. Lidi jsou naštvaní!“

Republikáni mezitím bojovat skutečně začali, ale především mezi sebou. Spor mezi legislativní a exekutivní špičkou strany vyostřil rozpor, jenž pod pokličkou vře již přes měsíc. Ti konzervativci, kteří spojili svou politickou budoucnost s prezidentem a chtějí v budoucnu oslovit jeho voliče, odmítají Bidena uznat prezidentem.

Řadí se k nim ministr zahraničí Mike Pompeo či texaský senátor Ted Cruz, jenž byl dokonce ochoten Trumpa zastupovat před Nejvyšším soudem v případě, že by došlo na slyšení v předem prohrané věci. K druhé skupině se počítají bývalí elitní republikáni jako George W. Bush či Mitt Romney, senátor Marco Rubio a nově též Mitch McConnell.

Svým způsobem se tak Republikánská strana vrací do situace z roku 2016, kdy probíhal „spor o Trumpa“. Zatímco jedno křídlo „populistický“ obrat vítalo, druhé Trumpa častovalo všemožnými jmény a upozorňovalo na fakt, že se nejedná o republikána a už vůbec ne o konzervativce.

Již tehdy došlo na rozštěpení na neokonzervativce – jimž Trump říká „nikdytrumpovci“ nebo „trumpohejtři“ – a Trumpovy příznivce. Společná agenda republikánské administrativy je však dokázala na čas sjednotit. Její úspěchy na poli ekonomiky a soudních nominací, jež americkým konzervativcům leží zejména na srdci, některé „trumpohejtry“ přivedly dokonce na prezidentovu stranu.

Staré rány se však teď znovu otevřely, právě když je toho republikánům nejmíň zapotřebí. Do druhého kola senátních voleb v Georgii, které rozhodnou o nejbližší budoucnosti americké politiky, zbývají totiž sotva tři týdny. Jestli republikáni někdy potřebovali táhnout za jeden provaz, je to právě teď.

Prezident Trump však jako by se nestaral o víc než o svou vlastní budoucnost. Dlouholetého republikána Briana Kempa, jenž je guvernérem Georgie a v minulosti byl počítán k Trumpovým loajalistům, na Twitteru ostouzí jako „zkrachovalce“, který by měl jít do vězení. Projevuje se tak naplno ten rys jeho osobnosti, jejž jeden komentátor pojmenoval jako „kočičí povahu“ – mám tě rád, dokud mi k něčemu jsi.

Zdá se, že Trumpa neznepokojuje ani fakt, že svým jednáním ohrožuje i vlastní politickou budoucnost. Pokud by chtěl znovu kandidovat v roce 2024, o čemž už se spekuluje, bude potřebovat sjednocenou Republikánskou stranu za zády. Nic se ale právě nyní nezdá víc nepravděpodobné, než že se Trump pokusí o smír či že se zbytek strany vrátí ke kandidátovi, jehož politické kouzlo přestalo fungovat.

Když se dva perou, třetí se směje

Jestli někomu tato situace vyhovuje, jsou to demokraté. Joe Biden pokračuje v sestavování svého vládního týmu a nejnověji do kabinetní pozice nominoval svého bývalého soupeře z primárek Petea Buttigiega.

Za přetrvávajících sporů republikánů si Biden může dělat naději na „absolutní“ konstituční převahu. Kdyby demokraté získali obě senátní křesla v Georgii, spadly by pod ně vedle Bílého domu též obě komory Kongresu. To se stalo naposledy v roce 2009 – po prvním vítězství Baracka Obamy.