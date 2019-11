Revoluce na italských školách. Ministr chce zavést povinnou výuku o klimatických změnách

Řím Od příštího roku se v italských školách děti v každém ročníku budou povinně učit o klimatických změnách. Itálie se stane první zemí na světě, která chce změnu klimatu v takovém měřítku zařadit do školních osnov.

Ministr zahraničí Lorenzo Fioramonti z Hnutí pěti hvězd řekl, že všechny státní školy budou muset do svých studijních osnov zařadit zhruba 33 hodin, které se budou týkat témat spojených s klimatickými změnami, píše CNN.

Hodiny budou od září 2020 součástí občanské nauky, která podle mluvčího ministra školství dostane novou ‚ekologickou podobu‘. „Obyvatelé měst musít být v budoucnu připraveni na klimatickou pohotovost,“ dodal mluvčí Vincenzo Cramarossa.

Italské školství čekají i další novinky. Udržitelný rozvoj se objeví i v dalších tradičních předmětech jako jsou například zeměpis, matematika nebo fyzika. V zeměpisu se italské děti nebudou učit pouze zeměpisné názvy a kde dané státy najít. Zaměří se také na dopad lidské činnosti na různých částech planety.

Podle serveru The New York Times se děti od 6 do 11 let budou učit podle takzvaného pohádkového modelu. Příběhy z různých kultur by měly školákům zdůraznit spojení s životním prostředím. Děti na druhém stupni by se měly dozvědět více technických informací. Od středoškoláků se předpokládá, že se budou do hloubky zabývat plánem Organizace spojených národů, který popisuje, co by lidé do roku 2030 měli pro udržitelný rozvoj planety udělat.

Klimatičtí aktivisté tyto změny ve školství vítají, přesto ale varují. Podle víceprezidenta enviromentální organizace Legambiente Edoarda Zanchiniho je výuka ve školách o udržitelnosti velice důležitá, ale nemůžeme to podle něj nechat pouze na dětech. „Vědci říkají, že dalších deset let je naprosto klíčových. Nemůžeme to nechat na další generaci,“ řekl Zanchini.

Fioramonti v rozhovoru pro Reuters řekl, že celé ministerstvo školství se změní, aby se klima a udržitelnost staly školního systému v Itálii. „Chci udělat italský systém školství prvním na světě, který klade životní prostředí a společnost do všeho co se ve škole učíme,“ řekl ministr Fioramonti. Klimatické změny chce italský ministr vložit postupně do mnoha předmětů.

Od té doby, co se Fioramonti stal ministrem, je často terčem kritiky středopravicových stran, kterým vadí jeho podpora studentských stávek za klima.