Putin se na okázalé inauguraci ujme dalšího mandátu, čekají se změny ve vládě

Slavnostní ceremonie začne ve 12:00 moskevského času (11:00 SELČ) a potrvá přibližně hodinu. Putina nejprve do Velkého kremelského paláce podle ruských médií přiveze luxusní vůz, prezidenta pak přivítají hosté v Andrejevském sále – na stejném místě, kde se inaugurace koná už od roku 2000. Putin zde složí přísahu a vystoupí s projevem.

Inaugurace se zúčastní členové ruské vlády, poslanci, soudci, příslušníci ústřední volební komise i význačné osobnosti ruské vědy a kultury či slavní sportovci. Přítomni naopak nebudou představitelé některých západních zemí, kteří v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a kritikou stavu ruské demokracie svou účast odřekli.

Své zástupce na ceremonii nebude mít Evropská unie, Německo, Velká Británie, Kanada, Estonsko ani Česká republika. Podle české diplomacie tomu neodpovídají česko-ruské vztahy. Naopak Francii bude i přes nesouhlasné komentáře Paříže ohledně ruských prezidentských voleb reprezentovat velvyslanec.

Po inauguraci má stávající vláda premiéra Michaila Mišustina podle ústavy podat demisi. Očekávají se změny na vládních postech, k nimž po inauguraci zpravidla dochází.

Pro Putina to bude popáté, co v Andrejevském sále složí přísahu. Poprvé tak učinil v roce 2000, následně v roce 2004. S ohledem na ústavu se poté nemohl ucházet o třetí mandát v řadě, stanul proto v čele vlády, než se v roce 2012 opět stal prezidentem. Znovuzvolen byl i v roce 2018.

V lednu 2021 pak Putin podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu a prezidentem tak může být až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let vládnutí. Tím by překonal i komunistického diktátora Josifa Stalina, který byl u moci v letech 1927 až 1953, tedy 26 let, ale ještě by se nevyrovnal carovi Petru Velikému, který v období 1682 až 1725 vládl 42 let.