Ruský letoun ve Venezuele vyvolává dohady. Rusové prý chtěli odvézt 20 tun zlata

CARACAS/PRAHA Letadlo ruské společnosti Nordwind již od úterý stálo na ploše caracaského letiště. Důvod jeho přítomnosti zůstává neznámý, spekuluje se však, že jeho posádka přijela z Venezuely odvézt pětinu zlata z národního pokladu. Kreml však takové spekulace odmítl.

Boeing 777 ruské společnosti Nordwind přistál v noci na úterý ve venezuelském Caracasu. Na jeho palubě byly pouze dvě posádky, ale jinak žádní pasažéři. Díky informacím leteckého serveru Flight Radar 24 se médiím podařilo zjistit, že letoun odstartoval z letiště Vnukovo u Moskvy a na letiště Maiquetía dorazil v pondělí večer místního času. Společnost Nordwind přitom do Venezuely nelétá.



Již v úterý večer se tak objevily první spekulace o důvodech příletu prázdného letounu. První zprávy hovořily o možnosti, že letadlo poslala do Venezuely ruská vláda, aby poskytla autoritářskému prezidentovi Nicolási Madurovi ústupovou cestu v případě převratu. Média také spekulovala, že letoun mohl přiletět pro ruské občany žijící ve Venezuele, nebo naopak mohl přivézt žoldáky, kteří by Madurovi pomohli udržet moc.

Agentura Reuters následně uvedla, že letadlo společnosti Nordwind přiletělo na venezuelské letiště již 3. prosince loňského roku a to v době, kdy byl venezuelský prezident Maduro na návštěvě v Moskvě. Připomněla také, že před týdnem do jihoamerické země dorazili „ruští vojenští poradci, kteří pro Kreml provádějí tajné mise.“ Společnost Nordwind zatím nereagovala na dotazy médií ohledně žádné z cest do Venezuely.

Přiletěli pro zlato?

V úterý večer pak venezuelský opoziční poslanec José Guerra na zasedání parlamentu v Caracasu uvedl, že Boeing, který má kapacitu až 400 míst, má ze země „odvézt nejméně 20 tun zlata do Ruska“. Ačkoliv Guerra neposkytl pro své tvrzení žádné důkazy, média se nebála jeho názor převzít, jelikož dlouhodobě působil jako ekonom v centrální bance a má stále dobré kontakty na současné zaměstnance.

Letadlo ruské společnosti Nordwind popojíždí po ranveji venezuelského letiště.

I proto se spekulace založená na Guerrově výroku velmi rychle rozšířila a to i přesto, že venezuelský ministr financí Simon Zerpa popřel, že by ruské letadlo na caracaském letišti přistálo. Druhý den totiž ruský Boeing na letišti zaznamenali fotografové agentury Reuters. Podle médií byl měl ruský tým z Caracasu převézt do Moskvy až 20 procent zlatého pokladu, což odpovídá přibližně 19 miliardám korun. Podle britského deníku The Telegraph reagoval na přílet letadla i samotný parlament.

„Požadujeme od banky, aby odhalila detaily o tom, co se děje. To zlato nepatří Calixtu Ortegovi (guvernér národní banky – pozn. red.). Patří venezuelskému lidu,“ oznámil na Twitteru opozicí kontrolovaný parlament.

Fotografie agentury Reuters ukazují, jak letadlo odlétá z Caracasu.

Agentura Reuters v noci na čtvrtek publikovala fotografie letadla společnosti Nordwind, jak odlétá z letiště u Caracasu. Zatím však není jasné, kam Boeing odletěl, či zda odvezl nějaký náklad.

Kreml vše popírá

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov byl nucen na celou situaci reagovat ve středu večer na tiskové konferenci. Podle svých slov není nijak informován o plánu přivézt do Moskvy několik tun zlata. „Rusko je připraveno vyřešit politickou situaci ve Venezuele jakýmkoliv způsobem, aniž by zasáhlo do vnitřních záležitostí země,“ uvedl Peskov pro zpravodajství RBC.



Rusko je jedním z nejhlasitějších stoupenců Madurova režimu a to i proto, že Venezuela dluží Moskvě miliardy dolarů. Obě země mají velice extenzivní obchodní vztahy, především pak v oblasti ropného průmyslu.

Venezuela má v současné době de facto dva prezidenty. Od roku 2013 je hlavou země autoritářský socialistický politik Nicolás Maduro, který zahájil 10. ledna druhý prezidentský mandát. Ten ale neuznává opozice ani řada amerických zemí, včetně USA, protože podle nich Maduro coby vítěz vzešel z nedemokratických voleb.