Salvini uspořádal v Římě mohutný protivládní protest. Akce prý reprezentovala opravdovou Itálii

ŘÍM Šéf italské strany Liga a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini uspořádal v sobotu v Římě protivládní protest nazvaný Italská hrdost. Podle médií akce evokuje známý „pochod na Řím“ z roku 1922, který byl jedním z milníků nástupu Benita Mussoliniho k moci. Akce se podle Ligy zúčastnilo 200 000 lidí, podle policie pak šlo o zhruba 50 000.

„Dnes odpoledne nebude k vidění žádný vztek,“ uvedl Salvini. „Říkám to speciálně našim kamarádům novinářům. Tahle akce reprezentuje pracující Itálii, opravdovou Itálii,“ dodal i přesto, že se na náměstí sv. Jana v Římě sešli kromě jiného i členové neofašistického hnutí CasaPound, píše The Guardian.

Na pódiu ho doplnil v rámci proslovů například bývalý čtyřnásobný předseda italské vlády Silvio Berlusconi či nynější předsedkyně menší pravicové strany Italští bratři Giorgia Meloniová. Tato trojice nedávno obnovila svou spolupráci jako výraz nevole k současné vládě inklinující spíše k levici.

„Jsme tady, abychom řekli ‚ne‘ nejvíce levicové vládě v historii,“ uvedl Berlusconi. „Díky, Silvio, za bitvy, které jsme svedli a povedeme,“ vzkázal šéf Ligy. Nynější vláda je podle Berlusconiho ta „nejlevicovější v naší (italské) historii“. Kontroverzní milánský mediální magnát konstatoval, že do politiky vstoupil před 25 lety, aby ji očistil od „komunistů“, ale dnes je podle něj hrozba ještě větší.

Meloniová, jejíž popularita v poslední době výrazně roste, řekla, že „suverenita patří lidem. Budeme silnou opozicí a nic této vládě nedáme zadarmo.“ Salvini i Meloniová tvrdí, že způsob, jakým byla Salviniho Liga vyřazena z minulé vlády koaličním partnerem (Hnutí pěti hvězd premiéra Conteho) je zcela nedemokratický.



Salvini oznámil odchod z vládní koalice začátkem srpna. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Ty by mohly jeho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí byla v té době Liga jasně nejsilnější. Jenže volby se nekonaly a Giusseppe Conte vytvořil novou koalici, kterou nyní formuje právě Hnutí pěti hvězd, které se prezentuje jako nelevicové i nepravicové, a opoziční středolevá Demokratická strana (PD).