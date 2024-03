Češi řeší vlastní problémy, proto ruší konzultace, řekl Pellegrini Korčokovi

Pellegrini na začátek odmítl, že by se médiím nedařilo ho dostat do diskuse s Korčokem. „Nemám takovou vědomost,“ řekl největší favorit voleb s tím, že do Markízy přišel a nevidí důvod, proč by měl „dvacetkrát“ někde debatovat, protože už by ani nebylo o čem. Prohlásil také, že by se styděl jít do duelu, na který se prodávaly lístky a lidé „museli platit za to, že nás politiky mohou vidět“.

Korčok zase vyvracel, že by se v kampani zabýval jen vymezováním vůči Pellegrinimu. „Zabývám se Slovenskem, navštívil jsem celkem padesát míst. Když zmiňuji Petera Pellegriniho, reaguji na věci, za které Peter Pellegrini jako součást této vládní koalice zodpovídá. Podstata je, že tato koalice chce sebrat všechnu moc do svých rukou,“ namítl.

Tématem se stalo i přerušení česko-slovenských vládních konzultací. Zatímco podle Korčoka už vláda Petra Fialy ani vlastním občanům nedokáže vysvětlit, co to Slovensko v poslední době dělá, Pellegrini míní, že Praha povýšila vlastní zájmy nad dobré vztahy se Slovenskem. Později prohlásil, že si vláda řeší své problémy v Česku. „Pan Fiala je nejméně oblíbeným premiérem v historii,“ nadhodil.

„Mrzí mě, že hlava státu řekla, že celkem rozumí, proč to pan Fiala takto udělal,“ řekl Pellegrini na adresu prezidentky Zuzany Čaputové. Člen koaliční vlády Roberta Fica zopakoval, že Slovensko zastává vůči Ukrajině jiné postoje než Česko a že už tato vláda nepošle Ukrajincům ani jeden náboj. Podle Korčoka leží odpovědnost za zhoršení vzájemných vztahů na straně Slovenska.

„Je jasné, že agresor je Rusko,“ řekl Pellegrini nicméně s tím, že Slovensko nemůže nikdy uznat to, že Rusové Ukrajincům sebrali území. Míní však, že už je načase postoj přehodnotit a rokovat o míru. „Slovensko za jeho postoj nemůže nikdo trestat,“ řekl.

„Pane Pellegrini, to je krasomluva,“ řekl mu Korčok s tím, že Západ musí udělat všechno pro to, aby Ukrajina zůstala nezávislá. Uznáním, že Rusko může za válku, jde Pellegrini navíc i proti svým koaličním partnerům, kteří se opakovaně stavějí za Rusko. Slovenská vláda se podle něj snaží hovořit o míru, ale myslí tím kapitulaci. „Každý normální člověk si přeje mír,“ dodal.

Korčok také Pellegrinimu vytkl, že se tváří jako mírotvůrce, ale nic pro mír na Ukrajině neudělal, zatímco ničí mezinárodní renomé Slovenska. Šéf parlamentu kontroval, že je mu jedno, jestli ho pochválí v Bruselu. Úkolem politika je prý naplňovat vůli občanů a ti si podle jeho dat přejí mír. „Nebudu se za ně stydět. Jsem na ně hrdý,“ řekl Pellegrini.

Na to mu jeho volební sok odpověděl, že asi neregistruje davy demonstrantů v ulicích a že asi lidi moc neposlouchá a sliby z parlamentních voleb dosud nesplnil. Vytkl mu také, že se za lidi staví, jen když se mu to hodí.

Oba kandidáti probrali mimo jiné i schůzku Ficova ministra zahraničí Juraje Blanára se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Podle Pellegriniho je to naprosto v pořádku, ať už se s ním schází Blanár, šéf americké diplomacie Antony Blinken nebo ještě před válkou na Ukrajině právě Korčok. „Když chcete něco dohodnout, musíte se setkávat se všemi stranami konfliktu,“ uvedl.

Pellegrini vede svou kampaň s heslem, že už je třeba přinést do společnosti klid. Korčok následně odmítl, že by on přinášel konflikt, když chce být protiváhou vlády. „Bolí mě, když slyším mladé lidi, jak lámou hůl nad svou zemí,“ podotkl. „Rovnováha je to, co Slovenská republika potřebuje, protože vláda se snaží ovládnout všechno. Zastíráme, co je podstatné, a to je stagnace. Neřešíme problémy ve zdravotnictví a školství, pálíme mosty se sousedy. Musíme dobudovat stát, protože náš stát není dobudovaný. Pokud toto má být konflikt, tak já se k němu hlásím,“ řekl také.

Vášnivá hádka se pak mezi nimi strhla poté, co Korčok vytkl Pellegrinimu, že se nedistancoval od nadávek Roberta Fica na adresu prezidentky. „Kde jste byl, když o ní řekl, že je potkan?“ ptal se. Pellegrini se proti tomu ohradil a kontroval, že prezidentka od vzniku vlády ještě nesvolala ani jedno setkání nejvyšších ústavních činitelů.

„Ignoruje šéfa parlamentu, ignoruje premiéra,“ tvrdí s tím, že se už dřív proti urážení nejen ženy, ale prezidenta jako takového vymezil. „Nehodí se to. Nedělá se to, byť můžeme mít jiné názory. Kde jste byl vy, když zabili Kuciaka? Byl jste ticho, sloužil jste naší vládě a šoupal nohama,“ vmetl diplomatu Korčokovi, který ve službách státu působil i za předchozích Ficových vlád.

Současné předvolební průzkumy ukazují, že první i druhé kolo voleb zřejmě vyhraje Pellegrini. Mnozí mu namítali, že se chce do voleb „promlčet“ právě proto, že se vyhýbal předvolebním debatám, především těm s Korčokem. Například o víkendu měl možnost se s ním utkat, protože jiná politička přenechala své místo Korčokovi. Pellegrini však najednou odřekl účast.