Kotleba o suverenitě, Matovič o mafii. Když debatuje deset adeptů na prezidenta

Diskuse začala ve 20:10 hodin na RTVS. Dorazilo všech deset kandidátů. Na úvod šéf hnutí Slovensko a expremiér Igor Matovič kromě slovenštiny pozdravil i v romštině, historik Patrik Dubovský zase připomněl svůj životní příběh včetně disentu před rokem 1989 a nepřímo podpořil RTVS, kterou chce nyní vláda proměnit ve státní médium.

Slovenský Maďar Krisztián Forró zase řekl, že kandiduje především proto, že členové této menšiny chtějí ukázat, že i oni žijí na Slovensku. Expředseda Nejvyššího soud Štefan Harabin zopakoval svoje sliby o nevysílání slovenských vojáků na Ukrajinu, nevpouštění migrantů do země nebo zastavení „LGBT ideologie“. Diplomat Ivan Korčok mimo jiné zmínil, že ho mrzí, že nekandiduje žádná žena.

Krajně pravicový kandidát Marian Kotleba zase mluvil o suverenitě Slovenska a diplomat Ján Kubiš o moderním Slovensku, kde jsou práva i povinnosti. Matovič následně přednesl svou představu, že bojuje s mafií a že jako kandidát chce ukázat, že si mafie vybrala Petera Pellegriniho a „progresivní“ média zase jiného kandidáta a „ostatní jsou do počtu“. Tak jako v poslední době v každém rozhovoru zase expremiér Matovič mluvil o své vládě, jež začala v roce 2020, na kterou je podle svých slov hrdý.

Občanský kandidát Milan Náhlik upozornil, že je jiný než ostatní kandidáti, že nemá mediální, politické ani finanční krytí. Šéf parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini zopakoval svůj předvolební slogan o upokojování společnosti, suverénní zahraniční politice či o tom, že politici musí sloužit občanům.

Šéf strany Slovenské Hnutí Obrody Róbert Švec prohlásil, že má vizi na dvacet až padesát let a že chce zabránit tomu, aby se opakoval scénář z roku 2019, kdy volby vyhrála Zuzana Čaputová. „V paláci může být Zuzana Čaputová v brýlkách a obleku neboli pan Korčok, tomu musíme zabránit,“ dodal.

Proruský Harabin později stejně jako během kampaně znovu řekl, že by zrušil protiruské sankce, protože podle něj porušují mezinárodní právo. Evropská unie prý není nadřazená Slovensku, ale má sloužit členským státům. „Lidé žijí na hranici bídy,“ řekl s tím, že nejdřív musí politici pomoci jim a až pak platit „výpalné“ za migranty, čím odkažoval na migraniční pakt.

„Na jižním Slovensku není voda ani kanalizace“

Forró pak upozornil na některé problémy jižního Slovenska, kde prřevážně žijí právě slovenští Maďaři. Řekl třeba, že ve dvaadvaceti obcích v této oblasti dodnes není pitná voda ani kanalizace, že se na jihu nestavějí cesty, protože si prý politici myslí, že „to není potřeba, protože tam nejezdí moc aut, ale právě protože tam není postavený tunel, tam auta nejezdí“.

„My Maďaři o Slovensku hodně víme, učíme se slovensky, učíme se slovenské básníky (...) Ale vy toho o nás moc nevíte,“ vzkázal většinové společnosti, přičemž zmínil deportace či reslovakizaci.

Pellegrini pak zaregoval na téma využívané především v Korčokově kampani, a sice mladé Slováky a jejich nechuť žít dále ve své zemi. Prohlásil, že není možné vybrat si jednu skupinu obyvatel a snažit se ji „oblbnout“, aby dotyčného volila. Je prý nutné zajímat se o všechny a být prezidentem všech. Nechce zatahovat Slovensko do války a v souvislosti s Korčokovým sloganem, že chce být protiváhou vlády, Pellegrini zmínil Česko. „Pan prezident, šéfka sněmovny i premiér jsou v jedné linii a nevšiml jsem si, že by někdo odstoupil, aby byla politika v České republiky v rovnováze,“ řekl uštěpačně.

Poté, co občanský kandidát Náhlik chtěl reagovat na Harabina a moderátoři ho usměrnili s tím, že je čas pro představování vlastní vize, se Kotleba pustil nejen do nich, ale i Korčoka. Tomu vytkl, že podporuje „vraždění civilistů v Gaze“, Harabinovi pak zase schválení Lisabonské smlouvy a volal, že se nenechá umlčet. Mluvil třeba o tom, že globalisté ovládají svět. Švec zase prohlásil, že společnost je v dekadenci a může za to LGBT agenda či že je třeba být neutrální, mít zpět slovenskou korunu a vystoupit z NATO.

Moderátoři musejí často především proruské, národovecké a krajně pravicové kandidáty upozorňovat, aby se vrátili k tématu. Právě politici jako Kotleba nebo Harabin na sebe také nejvíce upozorňují. Až na toto však debata pokračuje v poklidu. Historik a akademik Dubovský například akcentoval téma učitelů, pomoci lidem s mentálním nebo fyzickým postižením či zlepšení „ne úplně ideální“ situace ve slovenském zdravotnictví, Forró zase vylidňování regionů kvlůli chybějící infrastruktuře. „Z Bratislavy do Prahy a do Rožňavy je to vlakem stejně daleko, ale i přesto to do Rožňavy trvá o dvě hodiny déle,“ řekl.

Korčok řekl, že je připraven spolupracovat se současnou vládou Roberta Fica na tématech, které budou prospěšné pro Slovensko. „Byl bych hlasem nezbytné modernizace, spolupracoval bych na tom s jakoukoliv vládou. Pokud nezastavíme odliv mozků, nemůžeme mluvit o tom, jak pozdvihnout ekonomiku Slovenska,“ podotkl s tím, že jeho vnitřní nastavení je spolupracovat, ale zároveň říkat pravdu, když s vládou nesouhlasí.

Jeho kolega z diplomacie Kubiš pak zdůraznil důležitost členství země v NATO a Evropské unii. „Členství v NATO není jen otázkou bezpečnosti, ale i prosperity Slovenska a celého regionu,“ dodal. Korčok zase řekl, že slova o vystupování z NATO považuje za hazard se státem.

Šéf Hlasu Pellegrini se pak vzácně shodl se svým nástupcem ve funkci premiéra Matovičem, který předtím mluvil o tom, že až jeho vláda zásadně zvedla příspěvky na děti a další dávky. Pellegrini to ocenil a prý by coby prezident apeloval na to, aby se tato výše dávek udržela i nadále, ovšem ne na úkor samospráv tak jako za Matoviče.

Kotleba pak Pellegrinimu vytkl, že najednou chválí tento krok, když v době jeho schvalování byl proti a upozorňoval na to, že i díky hlasům Kotlebovy LSNS tato legislativa prošla. „Divím se, že lidé mají opravdu tak krátkou paměť, že neví, kdo jak hlasoval,“ dodal.

Tématem se stalo i právo veta Slovenska v EU, přičemž Matovič se v tu chvíli zastal Korčoka a řekl, že ve druhém kole nepodpoří nikoho, kdo nebude garantovat, že Slováci o toto právo nepřijdou.

Korčok dotahuje, ale první je pořád Pellegrini

Velká debata přišla poté, co se v pondělí v televizi Markíza poprvé utkali dva hlavní favorité – předseda Národní rady a strany Hlas-SD Pellegrini a diplomat Korčok. Původně tu byl ještě jeden zájemce o prezidentský úřad, předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko však v pondělí odstoupil a vyjádřil podporu Harabinovi. Ten přitom konkuruje Dankovu koaličnímu partnerovi Pellegrinimu. Šéf Hlasu má alespoň podle průzkumů stále nejvyšší šance na výhru, druhý Korčok však znovu snížil jeho náskok.

Agentura AKO uvádí, že v prvním kole by Pellegriniho volilo 40,4 procenta voličů, zatímco Korčoka 38,6 procenta. Ve druhém kole by Pellegrini vyhrál se ziskem 52,9 procenta a Korčok by dostal 47,1 procenta. Průzkum vznikal mezi 11. a 18. březnem na vzorku tisíce respondentů.

Naopak průzkum agentury NMS Market Research z 13. až 18. března, který má vzorek respondentů o třicet lidí větší, ukazuje v prvním kole těsnou výhru diplomata Korčoka. Dostal by 36 procent a Pellegrini 34,2 procenta.

Ve druhém kole je však stále ve vedení Pellegrini, kterého by za prezidenta volilo 50,9 procenta. Korčok by tak se 49,1 procenta skončil těsně druhý, píše Sme.

Podle tohoto průzkumu má třetí Harabin už 16procentní podporu, jeho popularita tak nadále stoupá. Naopak podpora zbylých kandidátů spíš klesá. Čtvrtý Matovič zde má čtyři procenta, Kubiš, Forró a Kotleba kolem dvou procent. Ostatní nemají ani procento, přičemž nejméně by získal Náhlik s 0,2 procenta hlasů. Podle agentury TASR ovšem až pětina Slováků stále neví, koho půjde v sobotu volit.

Průzkum je pravděpodobně jeden z posledních, o půlnoci ze středy na čtvrtek totiž začíná volební moratorium, které médiím a agenturám zakazuje podobné průzkumy zveřejňovat. Politikům také povinně končí kampaň, konat už se navíc nebude ani žádná předvolební debata.