Čaputová promluvila ke Slovákům. Apelovala, aby v sobotu šli volit

„Chci vás požádat, abyste využili volební právo, které vám dává do rukou naše ústava. Její druhý článek začíná konstatováním, že státní moc pochází od občanů, tedy od vás. A právě volby jsou tím okamžikem, kdy svou moc můžete reálně uplatnit,“ uvedla Čaputová na úvod.

„Vím, že jste často konfrontovaní s pocitem, že běžný člověk je bezmocný vůči jednání politiků. Dokonce se vám tento pocit nejednou podsouvá i záměrně – když je občan přesvědčený o tom, že nic nedokáže ovlivnit, vzdává se i zájmu o věci veřejné a legitimních nástrojů veřejné kontroly,“ pokračovala.

Vůli voličů budou muset politici akceptovat, zdůraznila. „Pro naši společnost bude nejlepším výsledkem, pokud se budoucí prezident bude moct opírat o silný mandát z voleb. Skutečnost, že nikdo z nás neví, jaký přinesou prezidentské volby výsledek, můžeme vnímat jako dar. Je to jasný důkaz, že naše společnost je stále svobodná. Jsou země, které takovou svobodu nemají,“ podotkla.

Občanům také připomněla, že žádný prezident nezvedne důchody, nezlevní potraviny, nepostaví nemocnici ani nezaručí světový mír, protože na to nemá pravomoci. „Může ale garantovat ústavnost, důstojnou reprezentaci země, zájem o nejdůležitější témata společnosti i vyvíjet legitimní tlak na změnu. A to vůbec není málo,“ míní.

V projevu dále řekla, že hlava státu má možnost vetovat zákony či jmenovat lidi do funkcí a že kterýkoliv její nástupce bude silný mandát od občanů potřebovat i na to, aby vykonával svou službu ve prospěch všech, nejen svých voličů. „Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud chce prezident poctivě plnit toto poslání, vyžaduje si to mnoho vnitřní síly a energie,“ poznamenala.

Výsadou této funkce však prý je vnitřní svoboda, protože prezident se zodpovídá pouze občanům. Čaputová by si také podle svých slov přála, aby bez ohledu na výsledek voleb začala v politických diskusích převažovat fakta nad předsudky, aby lidé začali hledat společnou řeč tam, kde si nerozumí, a aby kritériem při rozhodování byl veřejný zájem. „Aby náš stát neopouštěli mladí lidé. Abychom neztratili schopnost rozeznávat přátele a spojence,“ podotkla.

Mandát současné prezidentky Čaputové skončí 15. června. O tom, že o druhý mandát usilovat nebude, informovala loni v červnu s tím, že jí na to nezbývají síly. „Nepřeji si méně ani víc, než aby za pět let mělo Slovensko respektované postavení ve světě, abychom měli dobré vztahy se sousedy a našimi partnery a spojenci a abychom se posunuli dál, než jsme dnes.

„Nepřeji si nic jiné, než abyste vy, občané, považovali Slovensko za bezpečný a přátelský domov bez ohledu na to, jaké je vaše postavení, vaše profese, barva pleti, orientace, národnost či vyznání. V tomto je důležitá i úloha prezidenta a při jeho volbě je důležitý hlas každého z vás. Prosím, nenechávejte odpovědnost na jiných a využijte právo, které vám náleží. Udělejme už dnes to, co je důležité, s vědomím, že dnes a teď držíme v rukou svou budoucnost. Těším se, že se v sobotu setkáme ve volebních místnostech,“ dodala.

Už ve 20:10 přijde na RTVS řadu velká a poslední debata všech deseti kandidátů před prvním kolem. Ve čtvrtek totiž začne platit volební moratorium, které zakazuje nejen tyto debaty v médiích, ale i zveřejňování předvolebních průzkumů a politickou kampaň jako takovou. Slováci pak budou moct hlasovat v sobotu od 7 do 22 hodin. Do slovenských volebních místností se přitom budou muset dostavit i voliči žijící v zahraničí.

Na rozdíl od parlamentních voleb totiž slovenské zákony u volby prezidenta neumožňují korespondenční volbu či hlasování na ambasádách. Druhé kolo voleb se bude konat 6. dubna v případě, že žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů.