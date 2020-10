Naděje i národní sounáležitost. Slováci ve frontách čekali na testování, výsledek měli i za deset minut

BRATISLAVA/PRAHA Na Slovensku o víkendu probíhá unikátní akce, během níž dojde k otestování velké části obyvatel. První den podle oslovených respondentů webem Lidovky.cz provázely fronty, ti však věří, že plošné testování má smysl a je dobrým krokem k zabránění šíření viru. Procesu se v pětimilionovém Slovensku zatím zúčastnilo přes 828 500 lidí, pozitivní test mělo 7947.

Už první zprávy hovořily o dlouhých frontách před testovacími místy. To webu potvrdili i oslovení účastníci z různých regionů. „Půjdu na testování až po obědě, protože momentálně jsou nekonečné fronty,“ uvedla pro server Lidovky.cz v sobotu dopoledne Kristína Marcinková z více než dvacetitisícového města Šaľa. Nejinak tomu bylo v jiných koutech země. „Jsem ze Senice, a zatím jsme na testech nebyli, protože je u odběrných míst poměrně hodně lidí,“ informovala Eliška Gáfriková.



Zatímco ony si mohly vybrat, kdy na testy půjdou, Kristína Urbanová takovou možnost neměla. „Aby všichni nepřišli naráz, došlo k rozdělení na základě domovních čísel. Moje rodina přijde na řadu mezi šestou až osmou hodinou večer,“ řekla pro Lidovky.cz obyvatelka obce Ľubeľa.

Nejvíce problematická byla od rána situace ve slovenské metropoli, v menších městech to bylo naopak lepší. „Délka řady závisí na daném městě, nejhůře je na tom samozřejmě Bratislava, lidé tam prý stojí dost dlouho, ale já jsem z menšího města a moji rodiče byli do hodiny hotoví, bylo před nimi asi padesát lidí a šlo to rychle,“ nabídla svůj pohled Lucia Malárová ze Šamorína, který má okolo patnácti tisíc obyvatel.



Právě ona na testy nemusela, jelikož onemocnění covid-19 prodělala nedávno a má tak potvrzenou imunitu. Pro lidi bez ní je účast sice dobrovolná, nicméně platí, že na obyvatele s negativním výsledkem testu se nebude od pondělí vztahovat zákaz vycházení. „Na testy jdu hlavně kvůli tomu,“ konstatovala Marcinková.



Testování jako občanská povinnost

Obdobnou motivaci měla i Urbanová, která považuje testování za občanskou povinnost. „Kromě toho, že chci propustku z domu, myslím, že testování má smysl, ale jen za předpokladu, že půjdeme všichni. Pokud to jen trochu přispěje ke zmírnění současné situace, bude to stát zato. Beru to jako občanskou povinnost, nenapadlo mě, že bych nešla. Zároveň je to poděkování všem vojákům a zdravotníkům v první linii a všem těm, kteří tuto operaci připravili,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Také Malárová vidí v testování populace východisko ze zhoršující se epidemiologické situace. „Minulý týden bylo pilotní testování ve třech nejpromořenějších okresech Slovenska, dnes po týdnu mají nejnižší přírůstky v zemi,“ podpořila svůj názor. „Myslím, že to může být dobrý způsob, jak zabránit šíření viru, pokud budou lidé zodpovědní a budou dodržovat rozestupy. Jinak může dojít k opačnému efektu a situace se ještě zhorší,“ doplnila Marcinková.

Z vyjádření dotázaných ale vše napovídá tomu, že Slováci jsou zatím svědomití. „Rozestupy se podle mě dodržovaly podle nařízení, nebyly akorát mezi členy rodiny, což ani být nemusí,“ řekla pro Lidovky.cz Romanka Ulianinova. Ta se nechala otestovat v Košicích a na výsledky antigenního testu po odběru čekala podle jejích slov zhruba deset minut.

Pomoci s plynulostí testování se snaží i samotné obyvatelstvo. Například na webové stránce Som v rade se lidé dozví, kolik jich ještě čeká před nimi na otestování. V Senici zase podle Gáfrikové dobrovolníci nainstalovali ke všem odběrným místům po dohodě s městem kamery, díky kterým lidé můžou vidět, jaká je na daném místě fronta.

Samotné testování vypadá napříč Slovenskem různě. Lidé se můžou nechat otestovat na odběrných místech uvnitř, venku či přijet autem. Patrně největší komplikace způsobuje právě zřízení drive-in stanovišť. U nich se podle dotázaných i slovenských médií již do rána tvořily kolony a v Bratislavě dokonce došlo k uzavření některých z těchto míst.