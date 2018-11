Trump nevylučuje spolupráci s demokraty. Existuje dobrá šance, že se to stane, prohlásil

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump si dovede představit spolupráci s demokraty při rozvoji hospodářství, obchodu a infrastruktury nebo v rámci snahy snížit ceny léků na recepty. Šéf Bílého domu to prohlásil na středeční tiskové konferenci, když komentoval výsledky voleb do Kongresu, v nichž Demokratická strana získala většinu ve Sněmovně reprezentantů. Trump zároveň varoval před tím, aby demokraté v kongresové komoře zahajovali vyšetřování jeho aktivit, protože by to prý zablokovalo legislativní procesy.

„Myslím, že existuje dobrá šance, že se to stane,“ odpověděl Trump na otázku, zda si skutečně myslí, že demokrati a republikáni mohou po vývoji z posledních let najít společnou řeč. Prezident zároveň vyjádřil uznání možné budoucí předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiové, která podle něj tvrdě pracuje a post v čele komory si zaslouží.



Poté, co začalo být jasné, že republikáni po volbách ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, začala americká média spekulovat o možných vyšetřováních nejrůznějších Trumpových aktivit, která nyní budou moci demokrati v Kongresu spouštět. Trump ale před tímto scénářem varoval, vedl by podle něj k zablokování Washingtonu. Také řekl, že Senát, kde si republikáni většinu udrželi, může rovněž „hrát tuto hru“, a takový vývoj by nakonec mohl být pro jeho osobu prospěšný, protože „jsem v tom lepší“.

Trump místo toho navrhl spolupráci například v oblasti zdravotnictví, které bylo podle průzkumů pro největší procento Američanů v těchto volbách nejdůležitějším tématem. Dále uvedl, že důležité je pro něj i životní prostředí, ačkoli jeho vláda dosud rušila ekologická opatření předchozí administrativy a Trump rozhodl o odchodu Spojených států z pařížské dohody o globálním oteplování.

‚Tebe taky nemusím‘

Americký prezident během dlouhé tiskové konference pokrývající pestrou paletu témat hovořil také o vyšetřování možné spolupráce jeho kampaně v prezidentských volbách s Ruskem. Řekl, že tato záležitost jej vůbec neznepokojuje, protože jde o „kachnu“. Zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera by prý mohl kdykoli odvolat, z politického hlediska je to však nežádoucí.

Na úvod tiskové konference označil šéf Bílého domu úterní kongresové volby za „neskutečný den“ a „fantastických úspěch“ - republikáni podle něj překonali očekávání a „nepřátelské zpravodajství médií“. Jmenoval několik úspěšných kandidátů, které v posledních týdnech podpořil na setkáních s voliči, také se však zmínil o některých republikánech, kteří prý jeho podporu nepřijali a kteří pak ve volbách prohráli.

Na konflikt se zástupci médii došlo i ve středu, když se reportér televize CNN Jim Acosta ptal, proč v závěru kampaně Trump označoval jako invazi karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky. Acosta se dlouho nechtěl vzdát mikrofonu a prezident jej poté nazval „neslušným a hrozným“ člověkem, za kterého by se CNN měla stydět. Když před položením otázky další novinář Acostu hájil jako poctivého a pracovitého reportéra, reagoval Trump slovy: „Upřímně, tebe taky zrovna nemusím.“