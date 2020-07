USA vykoupily veškeré dávky remdesiviru na tři měsíce dopředu. Ostatní země nedostanou nic

Lék remdesivir, který byl původně vyvinut k léčbě eboly, má patentovaný společnost Gilead Sciences, což znamená, že žádná jiná společnost jej nemůže vyrábět, uvádí server Guardian.



Odborníci jsou jednostranným jednáním USA znepokojeni. Nejen z důvodu toho, že remdesivir díky předzásobení nebudou moci získat jiné země, ale také kvůli širším důsledkům podobného chování v případě, že by byla vyvinuta vakcína.

Trumpova administrativa již ukázala, že je připravena přeplatit ostatní země a zajistit tak zdravotnické potřeby, které USA potřebují.

„Mají přístup k většině zásob remdesiviru, takže pro Evropu nezůstane nic,“ řekl doktor Andrew Hill, vedoucí výzkumný pracovník na Liverpoolské univerzitě ve Spojeném království.



Prvních 140 tisíc experimentálních dávek bylo podáno po celém světě. Nyní Trumpova administrativa nakoupila více než 500 tisíc dávek, což pokrývá veškerou produkci Gileadu za červenec a 90 procent z produkce v srpnu a září.



„Prezident Trump uzavřel úžasnou dohodu, díky které zajistil Američanům přístup k prvnímu autorizovanému léku proti covid-19,“ řekl ministr zdravotnictví Alex Azar. „Chceme v maximální možné míře zajistit, aby jej mohl získat každý americký pacient, který remdesivir potřebuje,“ dodal.



The President has secured more than 500,000 treatment courses of the drug remdesivir for American hospitals through September. We are doing everything in our power to learn more about life-saving therapeutics for COVID-19 and secure access for Americans. https://t.co/uDjHtF9MR2 pic.twitter.com/bPPbgtjKod