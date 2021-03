Už i Británie se potýká s nedostatkem vakcíny AstraZeneca. Důvodem je ‚stopka‘ od Indie

LONDÝN/PRAHA Britská zdravotní služba (NHS) od čtvrtka nepřijímá registrace na očkování u lidí pod 50 let. Důvodem je stejně jako v případě Evropské unie nedostatek vakcíny AstraZeneca, kterému má Spojené království čelit příští měsíc. Podle britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka je na vině Indie, která hodlá zastavit dodávku pěti milionů dávek.

„V dubnu budou dodávky těsnější než tento měsíc,“ řekl Hancock ve čtvrtek svým parlamentním kolegům. „Zhruba 12 milionů lidí, včetně mnoha členů této (dolní) sněmovny má obdržet svou druhou dávku. To nemůžeme odložit, poněvadž druhá dávka musí být podávána nejpozději 12 týdnů od té první,“ zdůraznil. To ale v praxi znamená, že musí být odloženo podání první dávky u mladších ročníků. V dubnu se mělo podle britského očkovacího programu, dosud suverénně nejrychlejšího v Evropě, dostat už i na čtyřicátníky. Všichni britští dospělí měli být očkováni do začátku června, což se však nyní zdá nerealistické.



Ministr zdravotnictví Hancock i přesto zdůraznil, že se na původních plánech nic nemění. V příštích týdnech má do Spojeného království mimo jiné dorazit přípravek od americké firmy Moderna, který má být zapojen do očkovacího programu.

Beze změny má podle Hancocka zůstat i britská rozvolňovací „mapa“, která již za deset dní počítá s otevřením venkovních sportovišť a shromažďováním až šesti lidí. Od 12. dubna mají postupně otvírat maloobchody, zahrádky restaurací a bazény. „Posvátné“ velké datum konce britského lockdownu bylo předběžně stanoveno na 21. června.

Ve Spojeném království bylo dosud alespoň jednou dávkou vakcíny očkováno téměř 25,5 milionu lidí. Podle serveru Our World in Data, provozovaného Oxfordskou univerzitou, se to rovná 37,2 procenta britské populace. Před Brity tak celosvětově zůstává pouze Izrael, který již atakuje 60 procent.

Není zcela jisté, zda za nejnovějším výpadkem AstraZeneky stojí – tak jako v případě Evropské unie – přímo výrobce.

„Záleží pouze na Indii, s naší společností to nemá co dělat. Je pouze na indické vládě, aby schválila větší počet dodávek pro Spojené království,“ řekl deníku The Daily Telegraph Adar Poonawalla, ředitel společnosti Serum Institute of India (SII), která v Indii britsko-švédský přípravek vyrábí pod komerčním označením Covishield.

Jako by toho nebylo málo, ve stejný čas by Spojené království mohlo přijít i o dodávky AstraZeneky z Evropské unie. Britsko-švédský přípravek je totiž kromě Indie vyráběn také v nizozemském Leidenu, belgickém Groot-Bijgaarden či italské Anagni. Až dosud byl z těchto továren vyvážen do mnoha zemí, mimo jiné i na britské ostrovy. S tím je ale teď nejspíš konec.



„Je těžké našim občanům vysvětlit, proč vakcíny vyráběné v Evropské unii putují do zemí, které vakcíny samy produkují, ale prakticky nic nepřichází zpátky,“ uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Všechny možnosti (řešení této situace) jsou na stole,“ doplnila von der Leyenová a naznačila tak, že by sedmadvacítka mohla blokovat vývoz AstraZeneky a jiných vakcín například právě do Spojeného království. Vzápětí připomněla, že v původní smlouvě s britsko-švédskou společností se hovoří i o tom, že by Britové v případě nedostatku mohli vakcíny vyvážet do EU i z vlastních výrobních kapacit. Podle šéfky Komise však Brusel dosud na takový krok marně čeká.

V Británii způsobila slova von der Leyenové menší poprask. Ministr zahraničí Dominic Raab chování Evropské unie přirovnal k chování autokratických režimů.

Kriticky se k věci postavil též britský tisk, a to od pravicového The Daily Telegraph až po levicový The Guardian.

