‚Už nikdy by nevyhrál republikán.‘ Trump se bojí korespondenčního hlasování

WASHINGTON D.C./ PRAHA Nevýhodné pro republikány a plné podvodů. Tak vidí prezident Trump korespondenční hlasování a snaží se zuby nehty zabránit tomu, aby Američané tímto způsobem rozhodovali o hlavě státu.

Donaldu Trumpovi se očividně nelíbí možnost, že by Američané mohli v listopadových prezidentských volbách hlasovat korespondenčně. „Už by v této zemi nikdy nebyl zvolen republikán,“ řekl v březnu pro Fox News.



Není sám, kdo se domnívá, že by tento způsob hlasování současné vládní straně ublížil. Podobně se vyjádřil i republikán a předseda sněmovny ve státě Georgia David Ralston. „Bylo by to devastující pro republikány a konzervativce. K volbám by se dostal každý a rozhodně by to zvedlo volební účast,“ uvedl v rozhovoru pro MSNBC.

Tento týden však Trump začal svou nelibost vůči korespondenčnímu hlasování stupňovat. V úterý dokonce bez jakýchkoliv důkazů na Twitteru obvinil dva státy (Michigan a Nevada) z „nelegálních“ aktivit a připravování volebních podvodů. Dodal, že kvůli svému podezření pozdrží financování Michiganu.

„Republikáni by měli velmi tvrdě bojovat v otázce korespondenčního hlasování. Demokraté se ho hlučně dožadují. Obrovský potenciál pro volební podvody z nějakého důvodu nepomáhá republikánům,“ stěžoval si šéf Bílého domu.

Republicans should fight very hard when it comes to state wide mail-in voting. Democrats are clamoring for it. Tremendous potential for voter fraud, and for whatever reason, doesn’t work out well for Republicans. @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

Republikánská strana a volební kampaň prezidenta Trumpa již daly na právní spory kolem korespondenčního hlasování na 20 milionů dolarů (499 milionů korun). Největší podíl těchto financí pak republikáni investovali především v takzvaných „swing states“, tedy státech, kde ani jedna ze stran nemá v prezidentských volbách jasnou převahu.

Proč ale Trumpovi tolik vadí zasílání hlasů poštou? Pro rozšíření této možnosti voleb jsou guvernéři demokratických i republikánských států. Každý z nich má sice jiné představy o průběhu hlasování či restrikcích, jež by měly být uvaleny. Trump je ale jednoznačně proti, přestože pět států (Colorado, Havaj, Oregon, Washington a Utah) dokonce již teď zakládá své volby pouze na korespondenčním hlasování a dalších 19 poskytuje možnost poslat svůj hlas během některých (například senátních) voleb.

Důkazy chybí

Podle deníku The Washington Post přitom neexistuje jediný důkaz, že by při korespondenčním hlasování docházelo k podvodům. Je pravda, že vyplňování lístků mimo prostředí volebních místností poskytuje větší prostor k nátlaku na voliče, ale žádná z vědeckých studií zatím neprokázala, že by k něčemu podobnému docházelo. Státy, kde je korespondence jediným způsobem hlasování, totiž například kontrolují, zda byly lístky skutečně odeslány z místa bydliště voličů, což podle odborníků zajišťuje dostatečnou kontrolu.

Experti oslovení deníkem zároveň dodávají, že Trumpovo tvrzení o tom, že je hlasování prostřednictvím pošty nevýhodné pro republikány, nedává smysl. „Korespondenční hlasování dostane k volbám ty, kdo se jich běžně neúčastní, a může pomoci i v méně prestižních volbách,“ poznamenává studie ze Stanford Institute for Economic Policy, podle níž však nenahrává ani jedné straně. Ideálním příkladem je Utah. Právě zde totiž pravidelně vyhrávají republikáni, korespondenčnímu hlasování navzdory.