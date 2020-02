V Itálii řádí panika víc než koronavirus, konstatuje novinář. S rušením rezervací by ale počkal

PRAHA Lidé v obavách ze šíření koronaviru nakupují zásoby i v regionech, které dosud nehlásily žádný případ nakažení, a dokonce nosí roušky. Itálie zkrátka propadá panice, vylíčil pro server Lidovky.cz situaci v nákazou nejvíc zasažené evropské zemi novinář Andreas Pieralli.

Lidovky.cz: Co byste doporučil Čechům vzhledem k cestování do Itálie?

Držte se toho, co radí úřady. Pokud nemusíte jezdit do Lombardie, Piemontu a Benátska, je opravdu rozumné cestu odložit. Ani ne tak kvůli koronaviru jako kvůli potížím, s nimiž se při cestování můžete potkat – ať už půjde o zpožděné spoje, kontroly spojené s nákazou, nebo prázdné obchody. Máte-li v úmyslu rušit letní dovolenouv Itálii, nenechte se ovlivnit panikou. Pokud ještě máte čas na zrušení rezervace, počkejte si, třeba to během pár týdnů, měsíce odezní.

Italský novinář Andreas Pieralli.

Lidovky.cz: Jaká je tedy situace v Itálii?

Země je mnohem více nakažená panikou než koronavirem. Nákaza je podle mě víc mediální než reálná. Člověka sice zaskočí poslední čísla nakažených (ke čtvrtečnímu večeru 530 nakažených a 14 mrtvých – pozn. red.), ale v porovnání s každoroční epidemií chřipky jsou to zanedbatelné počty. Obavy jsou samozřejmě pochopitelné, jde o něco nového. Také se neví, jestli virus dál nezmutuje. Myslím si, že bezpečnostní opatření namístě jsou, namístě však určitě není panika.

Lidovky.cz: Propuká tedy panika i na místech, kde se koronavir nevyskytuje?

Rozhodně, kamarádka z Říma mi líčila, že lidé chodí s rouškou, jsou vykoupené některé obchody. Ale na stranu druhou, v ohniscích nákazy, tedy v Lombardii a Benátsku, se objevují i případy nakažených dětí. A lidi to znepokojuje, především když cestují.

Lidovky.cz: Byla podle vás italská vláda dobře připravená?

Jsou zde dvě věci: zaprvé se v Itálii řeší, zda úřady v Lombardii postupovaly správně při řešení případu prvního nakaženého. Zda lékaři a úřady konali přesně podle protokolů, či nikoliv. Tam se ještě ukáže, zda nedošlo k nějakému pochybení, případem se již zaobírají vyšetřovatelé. Zadruhé se řeší postup vlády – a troufám si říct, že ta jednala promptně. V Itálii bylo provedeno během krátké doby kolemdeseti tisíc výtěrů a následných testů, zatímco ve Francii jich bylo provedeno jen 500, pokud vím.

Lidovky.cz: Jak se k tomu staví lidé?

Obecně se objevují tři narativy. První je: máme více případů, protože jsme vyšetřili více lidí. Zadruhé lidé říkají, že se nákaza mohla objevit kdekoliv v Evropě, a my jsme prostě měli tu smůlu, že se objevila u nás. Zatřetí pak zaznívá, že je to tím, že jsme prostě Itálie, kde nic nefunguje, a lidé si stěžují na vládu. Balancujeme mezi těmito třemi pohledy.

Lidovky.cz: Budou se rušit kvůli koronaviru i tradiční velké akce?

Ano, poslední zpráva je, že se přesune tradiční dubnová milánská výstava Salone del mobile na červen. Jak už víte, zrušen by i karneval v Benátkách, ruší se divadelní představení, prázdná jsou i kina. V některých místech bude zavedena výuka po internetu, aby se žáci kvůli zavřeným školám neopozdili s probíranou látkou.

Lidovky.cz: Sledujete i sociální sítě? Šíří se na nich panika, nebo se naopak snaží lidé navzájem uklidňovat?

Především záleží na tom, v jaké jste sociální bublině. Nechci do toho tahat politiku, ale například v bublině liberálně naladěných lidí, kde jsem i já, převládá pocit, že panika je přehnaná, že stačí držet se nařízení úřadů. Do mé bubliny však proniká skrze satiru i část jiného spektra.

Vídám příspěvky od lidí, kteří tvrdí, že nám politici neříkají celou pravdu, že koronavir vytvořili Američané v laboratoři a vypustili jej v rámci obchodní války s Čínou, a podobné teorie. Jednou z nich je třeba i to, že nás planeta má dost, a tak se nás skrze tento virus chce zbavit, aby se na Zemi vrátila krása a rovnováha.

Lidovky.cz: Našla už Itálie pacienta 0?

V tuto chvíli (rozhovor vznikal ve čtvrtek v poledne – pozn. red.) stále ne. Máme člověka, jemuž říkáme pacient jedna. Ten byl jako nakažený identifikován v Lombardii a virus si nejspíš přivezl z Číny, kde jako podnikatel pracoval.

Lidovky.cz: Jak je velká čínská komunita v Itálii?

Je rozhodně větší, než máte v Česku. Není však největší – tu tvoří Rumuni. Číňané žijí především v okolí Florencie, odkud pocházím. Nedaleko odtamtud je město Prato, kde Čína koupila velkou textilní továrnu. Kupodivu jsou ve Florencii dosud jen dva případy nákazy, oba nakažení přijeli z Lombardie. Paradoxně v zemi nemáme nakaženého z Číny, jenž by v Itálii dlouhodobě žil, tedy když nepočítám turisty.