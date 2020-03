V karanténě je čtvrtina Američanů. Omezení kvůli koronaviru budou trvat až 12 týdnů

New York Omezením, nařízeným v zemi kvůli boji s nebezpečnou nákazou, budou Američané čelit pravděpodobně deset až dvanáct týdnů, tedy zhruba do počátku června. V televizi Fox News to v neděli řekl americký ministr financí Steven Mnuchin. Spojené státy patří k nejzasaženějším zemím, v neděli registrují přes 25 000 nakažených koronavirem a 325 mrtvých.

V karanténě je v neděli zhruba čtvrtina Američanů. Na 80 milionů lidí by podle nařízení platných v pěti státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy, obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Omezení se týkají států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois a New Jersey.



Mnuchin doufá, že Kongres zahájí hlasování o krizové finanční injekci americké ekonomice v pondělí. Plán mimo jiné počítá s jednorázovou pomocí pro čtyřčlennou rodinu ve výši asi 3000 dolarů (přes 75 000 korun), uvedla agentura Reuters.

Ministr vnitřní bezpečnosti Chad Wolf v neděli televizi Fox News řekl, že vláda nemá žádné bezprostřední plány omezovat vnitrostátní cestování. Informace o zavedení karantény na celém území USA jsou podle něj falešné a jejich zdrojem jsou kybernetické útoky z Ruska nebo jiných zemí.

Čtvrtina nakažených podle statistiky amerického ministerstva zdravotnictví připadá v USA na New York. Starosta města Bill de Blasio v neděli vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby nařídil armádě dodat do krizových oblastí ventilátory a další potřebné vybavení. Národní koordinátor boje s infekcí Anthony Fauci slíbil, že hlavní pomoc bude kromě New Yorku směřovat i do Kalifornie a státu Washington.

V dramatické výzvě adresované vládě de Blasio v televizi CNN řekl, že od velké ekonomické krize ve 30. letech minulého století USA nečelily hrozivější situaci. „Když v příštích deseti dnech nedostaneme ventilátory, zemřou lidé, kteří zemřít nemají,“ řekl starosta.

Tíživá situace je podle amerických médií v newyorské věznici na Rikers Islandu, neblaze proslulé násilnostmi a špatnými životními podmínkami vězňů. Osmatřicet osob tam onemocnělo, polovina z nich jsou vězňové a druhá polovina vězeňská stráž. Dalších 58 lidí čeká na testy v karanténě. Podle agentury AP panují obavy, že právě vězeňský systém může být jedním z hlavních zdrojů raketového rozšíření nákazy koronavirem.

Newyorští radní rozhodli o možnosti podmínečného propuštění některých vězňů, zejména nemocných osob a seniorů, kteří byli odsouzeni za nenásilné trestné činy. Vězení v Rikers Islandu už jich opustilo několik desítek.