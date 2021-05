V Lukašenkově verzi je podle médií nesrovnalost: letadlo odklonili dřív, než přišla údajná hrozba bombou

Minsk Na nesrovnalosti ve verzi běloruského lídra Alexandra Lukašenka o důvodech nedělního odklonu komerčního letu na lince z Řecka do Litvy do Minsku upozornily ve společném šetření organizace The Dossier Centre Michaila Chodorkovského, server The Daily Beast a týdeník Der Spiegel.

Lukašenko hrozí po kauze s letadlem Ryanair běloruským aktivistům v zahraničí, že je postihy neminou Lukašenko tvrdí, že bylo potřeba jednat, protože běloruské úřady měly zprávy o bombě na palubě stroje. Dispečeři minského letiště ale podle zjištění novinářů informovali piloty o této hrozbě o 27 minut dříve, než sami údajné upozornění dostali.

Běloruský postup vyvolal okamžitou a ostře odmítavou reakci západních zemí, které hovoří o pirátství a zpřísňují vůči Minsku svá sankční opatření. Advokátka opozičního novináře Ramana Prataseviče, který byl po nuceném přisání v Minsku zadržen spolu se svou přítelkyní, ruské službě BBC sdělila, že se jí stále nepodařilo zjistit místo jeho pobytu.

Rusko důvěřuje Lukašenkově verzi o odklonu letadla do Minsku, prohlásil Putinův mluvčí Autorům šetření se podařilo získat kopii zprávy, která podle Lukašenkovy verze přiměla Bělorusko jednat. Zpráva je napsána jménem palestinského radikálního hnutí Hamás a upozorňovala, že na palubě letu FR4978 společnosti Ryanair je bomba, která při nesplnění požadavků vybuchne nad Vilniusem. Tato zpráva přišla na e-mail minského letiště z adresy ahmed_yurlanov1988@protonmail.com nejdříve ve 12:57 místního času, tvrdí autoři společného šetření. Ale běloruská strana informovala posádku letadla o hrozbě již ve 12:30 místního času, jakmile letadlo vstoupilo do běloruského vzdušného prostoru, vyplývá z hlášení zveřejněného oddělením pro leteckou přepravu běloruského ministerstva dopravy. Ve 12:47 místního času pak letadlo změnilo směr a zamířilo do Minsku, uvádí stejné hlášení.

Reportéři si také povšimli, že e-mail byl odeslán přes šifrovanou e-mailovou službu ProtonMail, která je zaregistrovaná ve Švýcarsku. Přesné místo, odkud byl e-mail odeslán, ale určit nelze. Lukašenko při svém středečním výstupu před poslanci, v němž mluvil o okolnostech nedělního incidentu, řekl, že upozornění na bombu přišlo ze Švýcarska. Lukašenko promluvil o incidentu s letadlem: prý jen chránil lidi před bombou, novinář chystal vzpouru O Ramanu Pratasevičovi, spoluzakladateli informačního kanálu Nexta, Lukašenko ve středu řekl, že se chystal v Bělorusku zorganizovat „krvavou vzpouru“. Pratasevičova advokátka ve stejný den sdělila ruské redakci BBC, že svého klienta stále nemůže nalézt. „Neinformují mě o tom, kde je, nemáme žádné spojení,“ řekla Pratasevičova právní zástupkyně. „Jeho rodiče ho hledají v nemocnicích a dali mi vědět, že zatím ani v jedné nepotvrdili, že by tam byl. Nemáme žádnou informaci o jeho pobytu,“ doplnila. Advokátka také upřesnila, že podala žalobu kvůli odpírání právní pomoci jejímu klientovi, a běloruský vyšetřovací výbor oficiálně požádala o Pratasevičovo zdravotní vyšetření. V pondělí se Pratasevič objevil na videu, v němž se přiznal k „organizování masových nepokojů“ v Minsku. Mnozí včetně například běloruské opoziční političky Svjatlany Cichanouské tvrdí, že doznání učinil pod fyzickým a mentálním nátlakem. Nedlouho před zveřejněním videa mluvčí běloruského ministerstva vnitra na sociální síti Telegram prohlásila, že Raman Pratasevič je ve vyšetřovací vazbě číslo jedna v Minsku. Mluvčí zároveň popřela, že by byl Pratasevič v jedné z minských nemocnic, jak uvedla jeho matka.