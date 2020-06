V USA se neděje nic překvapivého, konstatuje velvyslanec Kmoníček. Vášnivým reakcím demonstrantů se nediví

Praha/Washington Podle českého velvyslance v USA Hynka Kmoníčka se zdá, že tamní společnost přestává věřit na společenskou smlouvu. Nemalá část Američanů je přesvědčena, že je potřeba vytvořit novou. Tak vnímá aktuální protesty v USA klíčový český diplomat ve Washingtonu. A má srovnání. V letech 2001 až 2006 pracoval v New Yorku coby český velvyslanec při OSN.

V rozhovoru pro LN dále popsal, s jakými obtížemi se potýkají demokraté, kteří by rádi udělali z aktuálního dění ústřední téma v nadcházejících prezidentských volbách. A Donaldu Trumpovi už podle něj nepomáhají ani kontroverzní kroky.



LN: Nemine den, aby zpoza Atlantiku nepřišla zpráva o podivném zastřelení Afroameričana bělošskou policejní hlídkou. Co se to v Americe děje?

Vlastně nic překvapivého. Rasové nepokoje jsou součástí amerického politického života a propukají opakovaně z totožných důvodů. Ty současné jsou stále ještě menší než nepokoje z konce 60. let, méně násilné než rabování z roku 1992 v Los Angeles a více politické, a tudíž i organizované než násilnosti ve Fergusonu v roce 2014.