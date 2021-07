V USA začali šetřit lednový útok na Kongres. Komise budí rozruch, názor na ni se různí

V americkém Kongresu v úterý začala po dlouhých průtazích pracovat komise, která má vnést světlo do pozadí událostí ze 6. ledna.



Tehdy se podařilo příznivcům prezidenta Donalda Trumpa, kteří podobně jako on zpochybňovali výsledky voleb, vniknout do budovy parlamentu. Zpustošili její vnitřní prostory a řadu kanceláří. Mnoha zákonodárcům se podařilo ukrýt před rozvášněným davem do bezpečí až na poslední chvíli. Mezi nimi byl i tehdejší viceprezident Mike Pence, jenž se rovněž nacházel v budově.