Americký Senát vyšetřuje okolnosti nepokojů v Kapitolu. Selhání způsobila prý ‚zamotaná změť rozporuplných příkazů‘

WASHINGTON V americkém Senátu dnes začala série slyšení s cílem prošetřit selhání bezpečnostních složek při nepokojích ze 6. ledna, kdy do sídla Kongresu vtrhli příznivci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Výpovědi by mohly například objasnit, proč úřady nebyly na možnost násilností i přes mnohé varovné signály připraveny a proč obnovování pořádku v Kapitolu trvalo několik hodin.

„Měli jsme špatný plán,“ přiznal dnes jeden z činitelů, kteří kvůli vpádu demonstrantů rezignovali na své funkce.



Na veřejnosti dnes poprvé vystupovali bývalí šéfové bezpečnosti při Senátu a Sněmovně reprezentantů Michael Stenger a Paul Irving. Senátoři předvolali také někdejšího velitele policejního sboru Kapitolu Stevena Sunda a šéfa washingtonské policie Roberta Conteeho.

Podle agentury AP zmínění činitelé události 6. ledna vysvětlují špatným sběrem informací, přičemž vinu za selhání bezpečnosti v sídle Kongresu připisují jeden druhému i federální vládě. Podle webu Politico si ve výpovědích stěžovali na „zamotanou změť rozporuplných příkazů“, přičemž problémy vyvrcholily váháním na straně ministerstva obrany v otázce nasazení národní gardy.

„Všichni jsme byli přesvědčeni, že plán odpovídal hrozbě a že jsme připraveni. Teď víme, že jsme měli špatný plán,“ uvedl Irving. Odmítl však, že by do příprav bezpečnostního protokolu vstupovaly úvahy o tom, jak budou opatření působit na veřejnost.

Něco takového podle deníku The New York Times (NYT) naznačil někdejší velitel policie Kapitolu Sund. Dnes ovšem uvedl, že „žádné z informací, které jsme dostali, nepředpovídaly to, co se skutečně stalo“. Sund, Irving i Stenger vypověděli, že se k nim nedostalo hlášení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) z 5. ledna, které varovalo, že extremisté na další den plánují „válku“. Podle šéfa washingtonské pobočky FBI ovšem zpráva vypracovaná oddělením v Norfolku byla předána vícero složkám včetně policie Kapitolu.

Média každopádně od začátku podotýkají, že hrozbu spojenou se 6. lednem bylo možné sledovat i bez pomoci FBI. Různé skupiny napadení Kongresu zcela otevřeně plánovaly ve veřejných internetových fórech a pro řadu analytiků tak následné výtržnosti nebyly překvapivé. Od bezpečnostních činitelů přesto opakovaně zaznívá, že tak dramatickému vývoji nic nenasvědčovalo.

„Musíme se dobrat faktů a odpovědi jsou v této místnosti,“ řekla na úvod dnešního slyšení demokratická senátorka Amy Klobucharová, která stojí v čele vyšetřování společně se stranickým kolegou Garym Petersem.

Davu Trumpových příznivců, z nichž někteří byli vyzbrojeni pepřovými spreji nebo tyčemi, se 6. ledna podařilo poměrně snadno narušit policejní linii na obou stranách Kapitolu a následně přerušit schůzi Kongresu, který projednával výsledek prezidentských voleb. Na některých místech areálu policisté sváděli s výtržníky tuhé boje, při kterých desítky strážců zákona utrpěly zranění. Nepokoje ukončil až příchod národní gardy, na kterou se ale poměrně dlouho čekalo.

Šéf washingtonské policie Contee dnes řekl, že jej přístup Pentagonu, který o nasazení gardistů rozhodoval, zaskočil. Vedení armády údajně za eskalujícího násilí dávalo najevo neochotu vyslat posily. Zároveň však není zcela jasné, kdy se pro jejich povolání rozhodli činitelé Kapitolu, přičemž podle médií v tomto směru vyvstal nesoulad mezi výroky Sunda a Irvinga.

Násilnosti na půdě Kongresu si bezprostředně vyžádaly pět mrtvých včetně jednoho policisty. Další dva strážci zákona, kteří se účastnili tehdejšího zásahu, v následujících týdnech spáchali sebevraždu. Vyšetřovatelé napříč USA už zatkli přes 230 lidí, kteří jsou v souvislosti s nepokoji viněni z trestných činů, uvádí AP.

Jak bude pokračovat vyšetřování vedené Senátem, dnes nebylo zcela jasné. Senátorka Klobucharová ovšem webu Politico řekla, že příští týden budou vypovídat lidé, kteří v okamžiku napadení Kapitolu sloužili v Pentagonu. Konkrétní jména prý neuvedla.

V Kongresu se hovoří také o zřízení zvláštní nezávislé komise, která by analyzovala pozadí událostí 6. ledna. Její vytvoření navrhla šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle NYT iniciativa má jistou podporu i mezi republikány, podrobnosti však zatím nejsou dojednané.