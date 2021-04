Velitel ukrajinské armády vyloučil ofenzivu v Donbasu. Hrozí zabití velkého počtu civilistů, řekl

Kyjev/Moskva Ukrajina vyloučila možnost velké vojenské ofenzivy proti proruským separatistům v Donbasu na východě země, kde se v posledních týdnech množí potyčky mezi znepřátelenými stranami. Současně stoupá napětí ve vztazích s Ruskem, které k hranicím s Ukrajinou přesunulo značné vojenské síly.

Podle Washingtonu jde o největší koncentraci ruských sil u ukrajinských hranic od jara 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny, poznamenala agentura Reuters. Dodala, že Spojené státy vyšlou do Černého moře dvě vojenské lodě. Torpédoborce Roosevelt a Donald Cook mají v těchto vodách operovat od 14. dubna do 4. května, oznámila turecká média s odvoláním na místní úřady, které podle konvence z Montreux vyrozuměly o chystaném proplutí amerických lodí Bosporem a Dardanelami další signatářské státy.

„Osvobození dočasně okupovaných území silou nevyhnutelně povede k zabití velkého počtu civilistů a ke ztrátám mezi vojáky, což je pro Ukrajinu nepřijatelné,“ uvedl v armádním komuniké velitel ukrajinských sil, generál Ruslan Chomčak podle agentury AFP.



Mluvčí Kremlu v pátek podle ruských médií varoval Kyjev před velkými bojovými operacemi v Donbasu, protože Rusko by je vnímalo jako ohrožení své bezpečnosti a Moskva by mohla podniknout kroky, aby zabránila „lidské katastrofě“. O den dříve zástupce šéfa prezidentské kanceláře Dmitrij Kozak nevyloučil, že v případě války by Rusko bránilo své občany v Donbasu, připomněl list Kommersant.

„Situace na frontové linii na Ukrajině je mimořádně nestabilní. Dynamika vývoje této situace a dynamika chování ukrajinské strany vytváří nebezpečí, že znovu propuknou rozsáhlé boje,“ řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Pokud u našich hranic znovu vzplane občanská válka a bojové operace v plném rozsahu, bude to představovat hrozbu pro bezpečnost Ruské federace,“ dodal. Rusko by podle něj nemohlo zůstat stranou, kdyby hrozila „lidská katastrofa“ podobná srebrenickému masakru za občanské války v bývalé Jugoslávii.



Ruská vojenská doktrína umožňuje zásah na ochranu ruských občanů v zahraničí. Moskva uděluje ruské občanství rusky mluvícím obyvatelům východní Ukrajiny od roku 2019, a to navzdory mezinárodním protestům. Ruské občanství tak dostalo více než 400 000 lidí, připomněla agentura DPA.

Generálplukovník Chomčak podle listu Ukrajinska pravda odmítl ruská tvrzení, že se Ukrajina připravuje k útoku na Donbas, podle něj jde o cílevědomou dezinformační kampaň s cílem diskreditovat Ukrajinu na mezinárodní scéně, vyvolat paniku mezi obyvateli „dočasně okupovaných území“ a přispět k prosazení geopolitických zájmů Kremlu. Ukrajinské vedení ale pokládá politické a diplomatické urovnání „mezinárodního konfliktu“ v Donbasu za prioritní.

Kyjev označuje Rusko od anexe Krymu a propuknutí konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu za „agresora“ a území, nad kterými ztratil kontrolu, za „dočasně okupovaná“. Moskva nadále popírá přímé zapojení do konfliktu, který si od jara 2014 vyžádal více než 13 000 mrtvých a statisíce uprchlíků, a tvrdí, že separatistům poskytuje jen humanitární pomoc a politickou podporu, přestože ukrajinská armáda v Donbasu ukořistila zbraně vyráběné v Rusku a v ruských médiích se objevily zprávy o ruských vojácích zabitých na Ukrajině.

Napětí v Donbasu stoupá v posledních týdnech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno označil vstup Ukrajiny do NATO za jedinou cestu k ukončení války. Moskva zareagovala nevraživě a varovala, že vstup do NATO je pro miliony obyvatel východu Ukrajiny „hluboce nepřijatelný“.