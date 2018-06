Blíží se ramadán, Taliban vyhlásil třídenní příměří. Zahraničních sil se netýká

KÁBUL Afghánské islamistické hnutí Tálibán v sobotu oznámilo třídenní příměří, které bude dodržovat u příležitosti svátku íd al-fitr, jenž je oslavou konce postního měsíce ramadánu. Povstalecké hnutí se tak vyjádřilo poté, co dočasné příměří vyhlásila ve čtvrtek afghánská vláda. Tálibán nicméně uvedl, že v operacích proti zahraničním jednotkám bude pokračovat.

Agentura Reuters napsala, že ze strany Tálibánu se jedná o vůbec první nabídku tohoto druhu. Podle Reuters nicméně není jasné, kdy příměří vyhlášené Tálibánem začne. Ramadán trvá podle muslimského lunárního kalendáře 29 nebo 30 dnů. Íd al-fitr začíná prvním dnem poté, co je spatřen srpek nového měsíce. Letos by to mohlo být ve čtvrtek 14. nebo v pátek 15. června.



Dočasné příměří, které oznámil ve čtvrtek afghánský prezident Ašraf Ghaní, platí vůči ozbrojencům z řad Tálibánu. Podle agentury AP vláda začne týdenní klid zbraní dodržovat v úterý. Boje proti dalším radikálním skupinám, jako je Islámský stát či Al-Káida, budou pokračovat.

Příměří Tálibánu se nevztahuje na zahraniční vojáky. Povstalci se rovněž budou bránit, pokud se stanou terčem útoku.

Duchovní zakázali sebevražedné útoky

Kábul příměří vyhlásil nedlouho po setkání muslimských duchovních z celé země, kteří v pondělí vydali náboženský edikt (fatvu), jímž prohlásili sebevražedné útoky podle islámského práva za zakázané. Krátce poté se účastníci schůzky sami stali terčem útoku sebevražedného atentátníka. Útok si vyžádal 14 mrtvých, včetně sedmi muslimských duchovních. Duchovní tehdy rovněž doporučili příměří s Tálibánem a Ghaní jejich doporučení vyhověl.



Cílem Tálibánu je svrhnout Západem podporovanou vládu v Kábulu. V dubnu zahájili radikálové jarní ofenzivu a boje v Afghánistánu se dále vystupňovaly.

Tálibán přišel o kontrolu nad Afghánistánem v roce 2001. Prezident Ašraf Ghaní v únoru ve snaze dostat Tálibán k jednacímu stolu nabídl, že extremistickou organizaci uzná za legitimní politickou skupinu.