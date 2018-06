'Tisíckrát silnější než Hirošima.' Český vědec pátrá po stopách mohutného výbuchu na Sibiři

VANAVARA/PRAHA Obrovský výbuch, spalující záře, desítky milionů popadaných stromů. Přesně před 110 lety došlo v neobydlené oblasti tajgy uprostřed Sibiře k záhadné Tunguské události. Dodnes není zřejmé, co katastrofu u řeky Podkamenná Tunguska způsobilo. Jedním z vědců usilujících o odhalení příčiny je i český geolog a geofyzik Gunther Kletetschka, jenž událost přiblížil v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Gunther Kletetschka (*1964) Vystudoval geofyziku na Matematicko‑fyzikální fakultě UK a geologii a geofyziku na Minnesottské univerzitě. Je profesorem výzkumu při katedře fyziky na Catholic University of America, Washington, DC, a členem Geologického ústavu AV ČR. Působí rovněž v Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky při Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se nanotechnologií uhlíku, magnetismem impaktových kráterů na Zemi (Tunguska na Sibiři, Chicxulub v Mexiku, Araona v Bolívii), magnetismem stromů, vývojem Marsu, kontinentálním ledovcem v Antarktidě a přežitím organismů při extrémně nízkých teplotách.

Gunther Kletetschka

Gunthera Kletetschku server Lidovky.cz zastihl ve chvíli, kdy při příležitosti 110. výročí od katastrofy provádí v zasažené oblasti průzkum.



„Odebíráme sedimenty z jezer a snažíme se zjišťovat, jak na Tunguskou událost reagovala různé potvůrky v nich žijící. Odebírám i vzorky stromů, které událost přežily. Chceme zjistit z letokruhů, jakým způsobem se vzpamatovaly z toho, že byly vystaveny záření a tlakové vlně,“ říká geolog a geofyzik v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co se tehdy před 110 lety stalo?

Víme, že nějaký objekt vlétl do atmosféry a zhruba v osmi kilometrech nad Zemí se zbrzdil. Objekty ve vesmíru mají rychlost kolem dvaceti kilometrů za vteřinu. Pokud se tedy v atmosféře zastaví kvůli jejím tlaku, dojde k obrovskému výbuchu. V porovnání s jaderným výbuchem v Hirošimě asi tisíckrát silnějšímu.

Lidovky.cz: Co způsobil?

Nejdřív se na obloze objevila obrovská záře. Čtyři nebo pět kočovných rodin, které tou dobou v oblasti žily, tvrdily, že byla tak silná, že od ní musely odvrátit zrak. Podle výpovědí měly dokonce popáleniny těla. Stromy v té oblasti, modříny, v důsledku velké záře dokonce začaly hořet. Následná tlaková vlna většinu požáru sice uhasila. Ale v některých místech, konkrétně přesně pod výbuchem, požáry pokračovaly. Les shořel téměř úplně.

Výbuch způsobil to, že stromy byly vyvráceny v jakémsi paprskovitém útvaru. Když na místo přišli první vědci, uviděli, že jsou na zemi naskládané jako sirky a kořenem ukazují k centru výbuchu. Jakmile ale došli k centru výbuchu, byli udivení, že stromy neležely, ale stály. Vysvětlovalo se to tím, že muselo dojít k obrovské tlakové vlně, která když směřovala kolmo na stromy, nevyvrátila je. Jenže jakmile postupovala pod určitým úhlem, vyvracela úspěšně.

Lidovky.cz: O jak velkou zasaženou plochu se jednalo?

Je to zhruba padesát kilometrů na délku. Není to přímo kruh, ale vypadá to spíše jak motýl. Zasažená oblast je větší ze severu na jih a menší ze západu na východ. Jednoduché seismické přístroje v té době ale zaznamenaly následky výbuchu i v Evropě.

Lidovky.cz: Ani po více než století není zřejmé, co konkrétně Tunguskou událost způsobilo. Jaká je nejvíce pravděpodobná příčina?

Existuje mnoho hypotéz, ale žádná nedává pořádné vysvětlení. Všechny mají háček. Nevysvětlují všechny jevy, které se kolem této události staly. Budu mluvit o čtyřech realistických.

První hypotéza je, že událost způsobil meteorit. Jenže problém je s tím, že kdyby to byl velký meteorit, při zbržďování a výbuchu v atmosféře by na Zem dopadlo plno malých kamínků meteoritu. Žádné kousky se ale nikdy nenašly.

Druhá hypotéza je, že to byl kus ledové komety. Jak se zbržďoval v atmosféře, nastal výbuch. A protože šlo o led, nic se na Zemi nenašlo. Problém je, že výbuch byl doprovázen jevy, které měly magnetickou povahu. Stanice v Irkutsku velice jasně zaznamenala změnu magnetického pole. Led by tento magnetický efekt nedokázal vyvolat.



Lidovky.cz: A ty další teorie?

Třetí hypotéza pracuje s tím, že výbuch byl jaderného původu. Dotýká se toho, že objekt měl být z antihmoty a poté, co zareagoval s hmotou, došlo k výbuchu. Objevila se i svědectví, která nasvědčovala tomu, že výbuch měl částečně jadernou povahu.

Čtvrtá, poměrně zajímavá hypotéza, která má své opodstatnění je, že vše způsobila část tmavé hmoty. Ví se, že v galaxii tato hmota existuje, jen ji nikdo ještě neviděl. Tato teorie tvrdí, že kus tmavé hmoty se střetl se Zemí a následné efekty právě způsobily Tunguskou událost. Je to zatím nejjednodušší vysvětlení.

Tmavá hmota ovšem existuje v jiných třech dimenzích, než jsou naše tři dimenze. Říká se jí proto také zrcadlová hmota. Souvisí to se slabými interakcemi částic. V našem světě mají slabé interakce jenom levotočivou povahu. Fyzici ale uvažovali, že musí existovat někde také hmota, kde tyto interakce mají pravotočivou povahu. Tím pádem se vytvořil model této zrcadlové hmoty, která má existovat v jiných třech dimenzích, ale může pronikat naším prostorem. Právě tento průnik by mohl vysvětlit jevy, které se staly v Tungusce.

Lidovky.cz: Jaké jsou ty méně realistické hypotézy?

Jsou dvě a přijde mi, že jsou úplně na okraji. Jedna říká, že to bylo UFO. Vesmírný koráb, který podle ruských pramenů zachraňoval Zemi tím, že naletěl do dráhy meteoritu. Sebeobětoval se. Tato hypotéza byla dost populární před deseti lety.

Ve Vanavaře, kde momentálně jsem, je dost populární hypotéza, že za vše mohl Nikola Tesla. Ten dělal v USA experimenty se statickou elektřinou, během nichž se snažil přenášet energii na dálku. Snažil se vyrobit něco, co by napodobilo kulový blesk. A zrovna v době, kdy ohlašoval, že takový pokus dělá, se tato událost stala. Někteří lidé proto věřili, že v tom má Tesla prsty.

Lidovky.cz: K jaké variantě se přikláníte?

Sleduji hypotézu, že by mohlo jít o objekt, který je z jiných tří dimenzí. Vysvětluje totiž některé magnetické efekty. Dopad takového objektu by měl vyvolat určitý magnetický pulz s jistou geometrií. A tuto geometrii magnetického pulzu se snažím zjistit v horninách a sedimentech. Jestli zjistím, že je v nich nějakým způsobem zaznamenána, tuto teorii by to podporovalo.

Lidovky.cz: Je reálné Tunguskou událost někdy skutečně objasnit?

Doufám, že ano. Člověk musí jít po datech. Jakmile si vezme vzorky, které tímto procesem prošly, informace v nich někde bude. Když se pak dá mozaika dohromady, mělo by to něco vypovědět.

Lidovky.cz: Jak to na místě aktuálně vypadá? Je na první pohled patrné, k čemu tehdy došlo?

Teď už ne. Když člověk přijede a neví o tom, dozví se to akorát od místních lidí. Povalené stromy ještě existují, ale jsou obrostlé novými stromy, které mezitím vyrostly. Tuto oblast si oblíbil i kosmonaut (Georgij) Grečko, který loni zemřel. Často do ní jezdil. A on mimo jiné navrhl, aby se z ní stal takzvaný zapovědnik. Oblast, do níž je lidem zakázán přístup. Snaží se to dokonce kontrolovat i vrtulníky. Povolení může dostat jedině člověk, když dělá vědecký výzkum.

Lidovky.cz: Jaký důvod, proč je vstup zakázaný?

Grečko chtěl, aby se z toho udělala památka, lidé tuto oblast nemodifikovali a zůstala zachovaná pro další generace. V Rusku je ale obecně trend, že se vyrojilo mnoho těchto zapovědniků, do nichž lidé nemají přístup. Snaží se, aby si příroda dělala, co chce.