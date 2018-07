Turecko má nový protiteroristický zákon. Ten nahradil výjimečný stav, který trval dva roky

ANKARA Turecký parlament ve středu přijal nový protiteroristický zákon, který přejímá řadu opatření z výjimečného stavu, jenž trval předchozí dva roky a vypršel před týdnem. Podle agentury Anadolu zákon například umožňuje další tři roky omezovat svobodu shromažďování k demonstracím, propouštět státní zaměstnance podezřelé ze styku s teroristy nebo držet lidi ve vazbě bez soudního rozhodnutí až 12 dnů.

Vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), která nový zákon předložila, zdůvodnila jeho zavedení potřebou zabránit tomu, aby se „zpomalil“ boj proti terorismu. To by prý mohlo nastat, když výjimečný stav zavedený po neúspěšném pokusu o vojenský převrat v červenci 2016 již neplatí. Opozice ale vládu kritizuje, že výjimečný stav de facto o tři roky prodlužuje.

Podle agentury AFP mohou po tu dobu dál úřady udržovat v čele soukromých firem dohlížitele, pokud jsou dané subjekty podezřelé ze styku s teroristickými skupinami. Masová shromáždění a demonstrace se mohou konat s výjimkou zvláštního povolení pouze za denního světla. Úřady mohou lidem zakazovat pobyt ve vybraných lokalitách.

Podle opozice vláda využívala výjimečného stavu k pronásledování svých oponentů. Za jeho trvání režim v souvislosti s pokusem o puč pozatýkal na 50 000 lidí a na 160 000 osob, včetně soudců, policistů nebo učitelů, přišlo o práci. Výjimečný stav skončil poté, co byl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opět zvolen do čela země, a to s mnohem většími pravomocemi.