Otřesné podrobnosti z tygřích jatek. Vytrhané drápy, stažená kůže i speciální vývar

Praha Střeleného tygra, vytrhané drápy z dalšího jedince, kůže, tygří kosti a vývary. A také větší obnos peněz. Všechny tyto položky zajistili podle informací LN detektivové při pondělní razii. Ta měla obstarat důkazy pro podezření, že v Česku byla pro komernčí účely zabíjena tato přísně chráněná zvířata. Generální ředitelství cel chystá ve středu od 13:00 tiskovou konferenci, kterou budou Lidovky.cz živě sledovat.

V úterý byli v případu vedeném pod označením Trophy (trofej) obviněni tři lidé. Podle zjištění LN šlo právě o Ludvíka Berouska, který se dlouhodobě věnuje chovu šelem, dále vietnamského obchodníka, jenž zajišťoval prodej, a preparátora ze severních Čech. Ten měl na starosti zpracování mrtvého zvířete.

Berouskův advokát Petr Štastný v úterý nechtěl obvinění příliš komentovat. „Rád bych v tuto chvíli zdůraznil, že to, co je kladeno těm pánům za vinu, má právní kvalifikaci přečinu. Je to jeden ze skupiny méně závažných trestných činů,“ uvedl pro LN Šťastný.

Na středeční odpoledne svolalo Generální ředitelství cel kvůli údajně ilegálnímu zabíjení tygrů v Česku mimořádnou tiskovou konferenci. A zřejmě půjde o netradiční podívanou. Zájemci z řad médií si mají podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radky Nastoupilové vzít i datová úložiště pro nahrání videí a fotografií. „K dispozici budou záběry ze zásahu,“ uvedla Nastoupilová. Právě inspektoři ČIŽP se také zúčastnili úterní razie.

Vyšetřovatelé skupinu okolo Berouska monitorovali podle zjištění LN od minulého roku. A to i za pomoci skrytého sledování. Zadokumentovali údajně i tři případy usmrcení chráněných tygrů. K tomu mělo dojít právě v Zooparku Bašť, který provozuje Ludvík Berousek.

Těla usmrcených zvířat se dále zpracovávala u českolipského preparátora, který je v kauze rovněž obviněn. Právě u něj v Libereckém kraji celníci a detektivové nalezli i ostatky tygrů. Vařil se u něj i speciální tygří vývar. Jeho příprava zabere deset dní. Výsledný produkt je pak porcován na gramy a dále prodáván.

Prodej pak podle detektivů obstarával Vietnamec, který je třetím obviněným. Proto vyšetřovatelé zajišťovali důkazy i v pražské vietnamské tržnici SAPA. „V podstatě to měli vymyšlené tak, že když bylo zvíře starší a nehodilo se k focení s dětmi ani pro filmové natáčení anebo se vrátilo po letech drezúry v cirkusu, využili jeho tělo pro komerční účely,“ uvedl zdroj LN pod podmínkou anonymity.

O případu jako první informoval v pondělí server Lidovky.cz. Existuje i vážné podezření, že skupina Vietnamců pašovala výrobky na asijský trh. Například gram tygřího vývaru se dá na černém trhu prodat za 1500 korun. Ludvík Berousek je přitom i provozovatelem zooparku na Karlštejně, který podle zjištění serveru Lidovky.cz prošetřují veterináři kvůli nevhodným podmínkám.