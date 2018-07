Expertka: Tygří kosti na revma a penis na potenci? Pověry vznikly z mixu mytologie, historie i kultury

PRAHA Kauza tygřích jatek v zooparku Bašť u Prahy a následné razie v tržnici Sapa pootevřely dvířka do temného světa černého trhu s částmi exotických zvířat, o kterém se v Česku příliš nemluví. „Je to luxusní prvek. Navíc je to bráno jako určitá jistota, že zrovna část tygra vám pomůže, když jste nemocní, ačkoli to nemá žádný reálný základ,“ říká o tradiční čínské medicíně etnoložka, antropoložka a odbornice na nezákonný obchod s částmi ohrožených zvířat Jana Jiroušková z Etnologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Ve které části světa jsou části tygřích těl typickou součástí lidového folklóru?

Nejčastější je to v Číně, kde je pro ně zároveň velký trh. Tam se točí možná i miliony dolarů přesto, že čínská vláda zakázala obchodování s tygry i uvnitř státu už v roce 1981. Existují nicméně farmy, kde jsou tygři chováni jen kvůli kostem, penisu či kůži. Farmy jsou často v oblastech, kam vliv vlády už příliš nedosáhne a obrat mají slušný i přesto, že se každý týden zabavují desítky koster, kůži a dalších částí tygřích těl. A navíc to, co putuje po trhu jako rozemleté tygří kosti, často ani nepochází z tygra.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc. vědecky zaměřená je na historii a kulturu afrických zemí

vystudovala historii, afrikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době učí na Etnologickém ústavu

studovala také na Etnografickém a Orientálním ústavu

od roku 2004 pracuje jako kurátorka africké sbírky v Náprstkově muzeu

zaměřuje se také na obchod s částmi těl ohrožených druhů

Lidovky.cz: Jak moc jsou ještě mezi obyvatelstvem třeba v Číně mýty spojené s touto lidovou medicínou živé?

Je to luxusní prvek. Navíc je to bráno jako určitá jistota, že zrovna část tygra vám pomůže, když jste nemocní, ačkoli to nemá žádný reálný základ. Tygří kosti například na revma určitě nepomáhají víc než jiné, prostě jen obsahují vápník, který se dá doplnit lehce pilulkou. Na potenci je zase údajně ideální penis tygra, což je opět prakticky vyvráceno, ale v tradiční kultuře je to silně zakořeněno. Po století je tygr symbolem síly a krásy. Tyto vlastnosti na vás mají užíváním přípravků z tygra přejít. Jako příklad luxusu lze vybrat třeba alkohol, ve kterém je naložena tygří kůstka. A cena jedné takové lahve se pohybuje v řádu stovek dolarů.

Lidovky.cz: Pramení tedy tyto pověry z mytologie?

Z mixu mytologie, historie i kultury. Tygr je jedno z nejsilnějších zvířat zvěrokruhu, takže když byl rok tygra, rodiče chtěli počít co nejvíce dětí, aby vlastnosti tygra měly. Je to pro ně zvíře krásné, silné a mocné a skrze jeho části máte tu moc získat. Stav tygrů je ale bohužel v důsledku toho velmi tristní.

Lidovky.cz: V Číně mají ostatně dvě ministerstva zdravotnictví. Jedno pro tradiční medicínu a jedno pro západní.

Ano a přesto, že obchod s tygry už je dávno zakázaný, na černém trhu je část tygřího těla pořád běžná komodita. Oficiálně jsou úřady pochopitelně proti a farmy aktivně vyhledávají. Nedávno bylo na jedné takové farmě zabaveno asi 400 koster tygrů. Jenže ten finanční zisk je tak velký a propaganda prodejců tak silná, že státní aparát si s tím sám neporadí. Přirovnala bych to k obchodu s drogami, kdy víte, že je to škodlivé a bojujete proti tomu, ale nestačí to.

Lidovky.cz: Tržnice Sapa, kde část razie proběhla, je spojována s českou vietnamskou komunitou. Liší se nějak v tomto směru čínská a vietnamská kultura?

To nedovedu přesně říct. U nás se vůbec vietnamská a čínská kultura často mylně směšují v jednu. Vietnamská tržnice je ale určena pro jiné zákazníky, než by byla čínská.

Lidovky.cz: V čínské komunitě u nás mýty spojené s lidovou medicínou přetrvávají?

Speciálně asijské komunity se hodně uzavírají, díky tomu řada tradičních zvyků přetrvává dál a lidé se je pokouší zachovávat. Pak se taková komunita, byť žijící v zahraničí, může přiklánět k té své tradiční medicíně.

Lidovky.cz: Je tedy výroba těchto produktů určená i pro čínské komunity na území Evropy?

Pravděpodobně asi ano, protože farmy jsou kličkou, jako obejít zákaz obchodu s volně žijícími zvířaty a jejich částmi. Panovalo také podezření, že se těchto farem využívalo jako jakési „pračky“ na zvíře odchycené v přírodě. Vydávali je za na farmě odchovaná zvířata, čímž jim výrazně rostly zisky.

Lidovky.cz: Na co ještě můžeme na takovém černém trhu narazit?

Rozemleté rohy nosorožců, což u nich vedlo k tragické situaci. Dále části lvů, želv, luskounů a řady dalších zvířat, která jsou něčím exotická.

Lidovky.cz: Je to záležitost jen východní Asie?

Určitě ne, je to příklad celé Asie, Afriky, ale také Evropy, jak u nás dokládá příklad psího sádla. Všude se využívaly a využívají suroviny, které nemají pro léčbu žádný racionální účinek. A díky tomu se některé druhy zařadily mezi ohrožené.

Lidovky.cz: Je to vše mytologie, nebo se u něčeho prokázal vědecký základ?

Zatím to vypadá, že je vše založeno na mytologii. Kůže tygra na popáleniny skutečně nepomůže, sníst oční bulvu tygra vás nervozity také nezbaví. To vše je vyvrácené. Musíme si uvědomit, že čistý rozum tady nic nezmůže, tradiční představy jsou například mezi Číňany ale rozšířené natolik, že je složité je přesvědčit o přínosu západní medicíny.

Lidovky.cz: Takže západní medicínu přijmou až v nejzazší nouzi?

To zase ne, oni to vyřeší tak, že si pro jistotu dojdou k oběma doktorům, západnímu i tradičnímu. V městských aglomeracích je ale přece jen situace jiná a zlepšuje se. Nechci tím ale šmahem odsoudit tradiční čínskou medicínu, ale spousta z ní není založena na racionálním základu.

Lidovky.cz: Je to neoddělitelná součást čínské kultury?

Nepochybně, je to součást kultury, kterou nelze jednoduše přes noc zrušit. Oni věří, že to pomohlo jim, jejich dědečkovi i pradědečkovi, a tak je nějaká krabička s léky příliš neosloví. Je to postupný proces na mnoho a mnoho let. Stejné je to například s osvětou okolo obřízky v různých částech světa.