V Hostivaři hoří hala, kouř je vidět na kilometry daleko. Došlo k výbuchu, konstrukce se propadla

PRAHA V pražské Hostivaři hoří hala, hasiči na místo poslali 13 jednotek a svou chemickou službu. Policie uzavřela ulici U Továren a další okolní ulice. Hasiči a policie to oznámili na sociálních sítích. Kouř z ohně je vidět na kilometry daleko. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, na pomoc museli přijet i hasiči z okolních podniků.

Hasiči nejprve uvedli, že halu o rozměrech 20 krát 60 metrů požár zasáhl v plném rozsahu. Před 14:30 se konstrukce haly propadla a plocha požářiště se zvětšila na 60 krát 150 metrů



Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je požár velmi rozsáhlý, jednotky se soustředí, aby se oheň nerozšířil na vedlejší haly. Hasit pomáhá i vrtulník, který vodu vypouští ze speciálního vaku. „Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu,“ řekl Kavka.

Třetí stupeň požárního poplachu

Stav požáru je velmi vážný. „Byl vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplach. V místě požáru došlo k výbuchu a z důvodu bezpečnosti budou hasiči zasahovat pouze z vnější části pomocí výškové techniky,“ oznámili hasiči na twitteru. Rovněž na sociální síti oznámili, že došlo k propadnutí konstrukce a rozloha požářiště se zvětšila na 60 x 150 m. Na pomoc pražským hasičům přijeli i hasiči z několika podniků.

Hasiči žádají obyvatele, aby k místu požáru nechodili. Není známo, že by byl někdo zraněn. Dále žádají obyvatele z okolí, aby nevětrali.

Policie kvůli zásahu hasičů uzavřela krátce po 13:00 ulice U Továren, U Pekáren a U Branek.