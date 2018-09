Řidič v Liberci zpanikařil před policií. Šlo o muže, který se léta ukrýval před vězením v cizině

LIBEREC Policisté zadrželi v Liberci třiačtyřicetiletého muže, který by si měl ve vězení odpykat zbytek trestu za vraždu strážného na Královéhradecku v roce 1993. Léta se ukrýval na Kapverdských ostrovech a v Portugalsku. V pondělí o tom informovala liberecká mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Muž byl před lety odsouzen za vraždu, nedovolené ozbrojování, neoprávněné užívání cizí věci a krádež. Část trestu si odpykal a pak byl podmíněně propuštěn. Porušil ale podmínky propuštění, a tak na něj Okresní soud v Brně v roce 2009 vydal Evropský zatýkací rozkaz. Podle Suchánkové z dokumentů, jež má k dispozici, není zřejmé, jaký byl celkový trest. „Odpykat by si ale měl zbývající trest odnětí svobody v trvání 13 let a šest měsíců,“ dodala.



Když uviděl policisty, zpanikařil

Muže se před pár dny podařilo zadržet v Liberci. „Zastavil v brzkých ranních hodinách na červený světelný signál na semaforu na křižovatce F. X. Šaldy v centru Liberce v ulici Palachova, kdy chtěl pokračovat v přímém směru do ulice Sokolské. Za jeho vozidlo se zařadila i přijíždějící policejní hlídka ve služebním voze,“ uvedla mluvčí.



To podle ní u řidiče vyvolalo velmi zvláštní a rychlou reakci. „Zpanikařil a náhle prudce změnil směr a odbočil do ulice Husova směrem ke Krajské nemocnici Liberec. Tímto svým manévrem na sebe strhl pozornost policistů, kteří se za ním okamžitě rozjeli,“ řekla. Policisté přiměli řidiče zastavit u vjezdu do nemocnice.

„Tam zkontrolovali vůz, ale i doklady řidiče. Poté, co je prověřili, zjistili, že je v několika policejních pátracích databázích, a to jak v České republice, tak i v Evropě,“ dodala Suchánková. Policisté muže zatkli v ranních hodinách a po nutných úkonech eskortovali do vazební věznice v Liberci.