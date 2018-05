Kdyby tehdy věděla. Fotka 15leté Meghan před Buckinghamským palácem zaplavila Twitter

PRAHA K příležitosti sobotní královské svatby se na sociálních sítích objevila velká spousta fotografií. Jedna z nich ale svým obsahem překonala všechny. Je na ní zachycena patnáctiletá Meghan Markleová, zvěčněná na snímku se svou kamarádkou před Buckinghamským palácem. V té době ale určitě netušila, že, se stane vévodkyní ze Sussexu a stojí před svým budoucím domovem.

Příspěvek vložila na svůj twitterový účet uživatelka Lucy Sempeyová. Na jedné fotografii je tehdy patnáctiletá Meghan Markleová se svou kamarádkou před sídlem britské královské rodiny. Na druhém snímku je už Meghan při sobotním obřadu v katedrále sv. Jiří. Obě fotografie od sebe dělí 22 let.

„Jednoho dne je ti patnáct a pózuješ před Buckinghamským palácem a za dvaadvacet let se vdáváš za prince. To je neskutečné,“ okomentovala svůj příspěvek na Twitteru Sempeyová. Její příspěvek sdílelo přes 129 tisíc lidí, „olajkovalo“ ho pak plných 329 tisíc.



One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.



Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw — Lucy Sempey (@LucySempey) 19. května 2018

Sempeyová tím vyvolala řadu reakcí na sociálních sítích, kde lidé nešetří slovy o pohádce a osudové lásce. „To je věc, ze které se vytváří pohádky. A myslím to tím nejlepším možným způsobem“ reaguje další uživatelka.

It's the stuff fairy tales are made of, and I mean that in the best possible way.  — Corinne Muccilli (@FriendlyLawyer) 19. května 2018

Už před svatbou se mluvilo o úžasném příběhu Meghan Markleové a prince Harryho. Teď vše dostalo zase nový rozměr. Před Buckinghamským palácem se denně vyfotí tísíce lidí. Tomu, že někdo takový teď bude uvnitř bydlet nemůže mnoho lidí uvěřit.

This just shows that you just never know, what this amazing world will throw at us. 酪 — Glen (@GlenJ1985) 19. května 2018

Celý obřad, který údajně sledovalo kolem 2,5 miliardy lidí po celém světě, byl sám o sobě velmi dojemný. Objevení fotografie vlnu emocí ještě zesílilo. „Toto dokazuje, že prostě nikdy nevíte, co nám tento úžasný svět přichystá,“ stojí v další reakci.