Ve věku 88 let zemřel architekt Hubička, poslední žijící autor Nuselského mostu

Praha Ve věku 88 let zemřel architekt Stanislav Hubička, uvedla dnes Česká televize. Byl posledním žijícím autorem návrhu Nuselského mostu v Praze. Jeho syn Radan Hubička, který je také architektem, úmrtí otce potvrdil.

Stanislav Hubička byl autorem například i budovy bývalého Mezinárodního svazu studentstva v Praze nebo stanice pražského metra Vyšehrad, která leží v pankrácké opěře Nuselského mostu. Zabýval se také urbanismem i historickými stavbami. V roce 2011 dostal v rámci ceny Grand Prix architektů Cenu za celoživotní dílo.

Stanislav Hubička vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze a v letech 1948 až 952 Fakultu architektury a pozemního stavitelství. V té době se zaměřoval na funkcionalismus s důrazem na čistotu formy, konstrukci a výrazný výtvarný element v architektuře. Od 50. let minulého století prošel řadou nově vzniklých projektových ústavů, až v závěru zakotvil jako hlavní tvůrčí architekt v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb, kde řešil například právě přemostění Nuselského údolí, řešení podpovrchové dopravy v centru Prahy, stanici metra Vyšehrad, přírodní útvar Folimanka či některé ze stanic metra trasy C.

Stopy jeho práce jsou v centrální části Prahy - zabýval se úpravou Václavského náměstí a jeho uvolněním od tramvajové dopravy a začlenění zelených ploch. Podle jeho návrhu bylo upraveno Smetanovo nábřeží v úseku Národní divadlo - Karlův most, prostor nádvoří Platýz, prostor náměstí Republiky, prostor Alšova nábřeží s vazbou na Karlův most, řešení Letenské terasy s vazbou na úsek Belvederu a osy Pařížské ulice. Věnoval se i řadě územních plánů v Praze.

V 70. letech Hubička vedle Kotěrovy Právnické fakulty a hotelu Intercontinental od Karla Filsaka na rohu Pařížské ulice navrhl a realizoval objekt Mezinárodního svazu studentstva (1974). Následně se zabýval i památkově historickou tematikou, třeba návrhem rekonstrukce Královské cesty v úseku Prašná brána - Karlův most s přechodem do ulice Mostecké. Jednou ze zálib architekta byla orientace na výtvarné dílo v architektuře, a to jak ve veřejném prostoru tak v interiéru.