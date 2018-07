VIDEO: Animace ukazuje postup záchranářů při vyprošťování fotbalového týmu z jeskyně

PRAHA Po osmnácti dnech v jeskyni se záchranářům minulý týden podařilo vysvobodit z jeskyně thajský fotbalový tým a jejich trenéra. Po zveřejnění detailů ze záchranné mise vytvořila agentura Reuters animaci, která zobrazuje průběh vyprošťování.

Záchranáři museli k chlapcům překonat od ústí jeskyně přibližně tříkilometrovou trasu. Asi 1,7 kilometru zatopila voda a bylo tak jasné, že se chlapci budou muset při vyprošťování potápět. Po zbytek cesty měli být v nosítkách neseni stovkou záchranářů rozmístěných po trase.



Ještě před záhájením záchranné akce dostal každý z chlapců lék na uklidnění. Poté si podle informací deníku The Guardian museli chlapci nasadit celoobličejovou masku, plovací vestu a helmu. Takto zajištěné chlapce záchranáři zajistili v nosítkách, ve kterých byli chlapci přepravování po celou dobu vyprošťování. V zatopené části jeskyně museli potápěči tlačit zavěšená nosítka po nataženém laně. Aby mohli během záchrany kontrolovat životní funkce chlapců, vynořovali se proto potápěči s nosítky nad hladinu. V dalším úseku jeskyně posunovali potápěči zajištěné chlapce po hadicích na dně. Tam, kde jeskyně zatopená nebyla, museli členové záchranného týmu chlapce přenášet ručně. K tomu jim pomáhalo i stropní lano. V posledním úseku jeskyně, který byl zatopený jen zčásti, přepravili záchranáři nosítka na nafukovací podložce.



Aby se chlapci během vyprošťování nemuseli potápět, zvažovaly záchranné týmy i další alternativy. Jednou z nich bylo i vyčkávání se záchranou chlapců do doby, než pomine období dešťů a voda z jeskyní zmizí. Ještě předtím ale doktoři upozorňovali na fakt, že množství kyslíku v jeskyních kleslo na 15 % a že by chlapci mohli upadnout do bezvědomí, pokud by kyslíku ubylo až na 12 %. Nechat mladé fotbalisty v jeskyni do října nebo až do ledna tak bylo riskantní.



Dvanáct chlapců ve věku 11 až 16 let se společně s fotbalovým trenérem do jeskyní dostalo 23. června. Záchranáři je objevili po více než týdnu 2. července. Od té chvíle plánovali, jak mladé fotbalisty dostat bezpečně ven. Celá operace na záchranu všech členů týmu trvala tři dny. Potápěči nejprve v neděli 8. července vysvobodili první čtyři chlapce. V pondělí 9. července se jim povedlo zachránit další čtveřici. Celá operace skončila úspěšně v úterý 10. července, kdy potápěči dostali z jeskyní i zbývající čtyři chlapce a jejich trenéra.