VIDEO: Bezprecedentní úder. Švédsko použilo na hašení obřích požárů Gripeny s ‚chytrou’ bombou GBU-49

Gävleborg/praha Jde o unikátní operaci, který zafungovala. Již dva týdny zuří poblíž Severního polární kruhu desítky obřích lesních požárů. Švédsko aktivovalo mechanismus civilní ochrany EU a v zemi tak již zasahují hasiči z mnoha zemí unie. Ve středu Švédsko nasadilo do boje proti požárům i stíhačky Jas-39 Gripen C, které svrhly do zuřícího ohně „cyhtrou“ bombu.

Byl to 13. den, kdy Švédsko sužují velké lesní požáry poblíž Severního polární kruhu. Zároveň jich v zemi v předchozích dnech najednou hořelo i více než 50, jsou především v oblastech Gävleborg, Jämtland a Dalarna. Jeden z nich zasáhl v oblasti Älvdalenu i starou, již nepoužívanou vojenskou střelnici. Tam je normálně kvůli nevybuchlé munici přístup zakázán, proto i hašení normálními prostředky je tam téměř nemožné, hasiči by se vystavovali obrovskému riziku výbuchu.



Místo toho ve středu ke střelnici vzlétly dva víceúčelové letouny Saab JAS-39 Gripen C (stejnými letadly disponuje i česká armáda). Gripeny nesly “chytré“ bomby GBU-49 (varianta bomby GBU-12 Paveway II o hmotnosti 227 kg, která má kromě laserového i GPS navádění). Jeden z Gripenů odhodil bombu ve výšce 3000 metrů v rychlosti 550 km/h. Bomba zasáhla cíl s metrovou přesností.

Bomby GBU-12 v podvěsu letounu F-18 Hornet.

Oheň potřebuje kyslík. A právě bomba ho o něj měla připravit. Žár z výbuchu bomby totiž spálí kyslík a tlaková vlna sfoukne oheň z trávy, keřů a stromů - podobně jako když sfoukáváte svíčku. „Chtěli jsme to zkusit, protože požár je na střelnici,“ popsal v prohlášení hasičský velitel zásahu Johan Szymanski. „Podle našeho předběžného posouzení bombardování dobře zabralo.“



Podle švédských médií dokázala bomba uhasit plameny v oblasti okolo 100 metrů od oblasti výbuchu.

Ve středu podle deníku Local v 15:00 hořelo více než 40 lesních požárů, v mnoha oblastech země platí kompletní zákaz rozdělávání jakýchkoliv ohňů - zakázané je tak i grilování na vlastní zahradě. Podle pondělních údajů shořelo více než 25 000 hektarů lesů, jde tak o nejhorší sérii lesních požárů v historii země.



Ve Švédsku jsou obvyklé letní teploty okolo 23 °C v současných dnech se však teplota šplhá i přes 30 °C. V mnoha částech Švédska byla od května do poloviny července zaznamenána největší sucha od zahájení příslušných měření v 19. století.

Země neměla na tolik požárů potřebné vybavení a tak aktivovala mechanismus civilní ochrany EU. Už v neděli večer byla v zemi pomoc v podobě 5 letadel, 6 vrtulníků, 67 vozidel a 340 osob z Itálie, Francie, Německa, Litvy, Polska a Dánska. Hasičům pomáhají také vojáci, pobřežní stráž i občanská sdružení.

Největší konvoj dorazil o víkendu z Polska, obsahoval 44 hasičských aut a 140 mužů. Švédští občané vyjadřovali svoji vděčnost hasičům z ostatních zemí, obsypali silnice a mávali posilám. Scény připomínali průjezd amerických vojáků při Dragounské jízdě Českem v roce 2015.