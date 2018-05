VIDEO: Sekundy do největší letecké katastrofy. Kapitán Airbusu se spletl a přistával na dráze plné letadel

SAN FRANCISCO / PRAHA Je to video, z kterého mrazí. Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) zveřejnil ve středu záznam přistávacího manévru letu Air Canada 759, jehož pilot si popletl přistávací dráhu s pojezdovou. Airbus A320 letěl ve výšce 18 metrů a od kolize s jedním z čekajících letounů ho dělilo jen okolo 8,8 metru.

NTSB to označuje za nejhorší „minutí“ minimálně posledních 10 let. Letečtí experti upozorňují, že to mohla být katastrofa, který by překonala i srážku dvou Boeingů 747, při které na Tenerife v roce 1977 zahynulo rekordních 583 lidí. V San Frascisku bylo v ohrožení v pěti letadlech okolo tisícovky lidí.

Právě tento Airbus A320 přistával na špatné dráze.

Co se vlastně stalo? Bylo krátce před půlnocí 7. července 2017. Na mezinárodním letišti v San Francisku bylo i v tuhle dobu rušno. Jde totiž o 7. nejvytíženější letiště v USA a celkově 23. nejvytíženější na světě.



Let Air Canada 759 se blížil k letišti z Toronta, na palubě bylo 135 cestujících a 5 členů posádky. V kokpitu seděla zkušená dvojice pilotů. Kapitán, který s Airbusem A320 přistával, měl nalétáno okolo 2o 000 hodin a kariéru bez jediného incidentu.

„Co ten chlap dělá?“

Let 759 dostal ve 23:46 povolení přistát na ranveji 28R, sousední ranvej 28L byla už od 22. hodiny „zavřená“ kvůli opravám a světla zhasnutá. Nad letištěm bylo jasno a proto pilot přistával jen s „vizuální“ pomocí, bez přístrojů. Stroj se blížil k ranveji, když si piloti všimli světel na dráze. Ve 23:55:46 proto kontaktovali dispečera na věži s dotazem, že vidí nějaká světla na dráze a zda opravdu mají povolení přistát. V tu chvíli byli od dráhy zhruba 1,1 km.

O deset sekund později, ve 23:55:56, dispečer řekl: „Na dráze 28R není nikdo jiný, jen vy.“ Let 759 to potvrdil: „Okej“. Airbus byl od začátku dráhy vzdálen už jen zhruba 480 metrů.



Čtyři čekající letadla na pojezdové dráze.

Ve 23:56:01 protnul rádiové ticho hlas pilota letu United Airlines 1, který čekal spolu s dalšími třemi letadly na paralelní pojezdové dráze (tzv. taxiway) na povolení ke vzletu. „Co ten chlap dělá? Je na taxiway!“ Ve 23:56:10 dal dispečer letu 759 příkaz k přerušení přistání. Kapitán si svoji chybu uvědomil ještě o pár sekund dříve a začal stoupat ještě před příkazem. Později pak let 759 normálně přistál, nikomu se nic nestalo.

V čase 1:08 let 759 těsně míjí letadlo pod ním.



Jenže vyšetřování i zveřejněný záznam ukazují, jak blízko bylo k obrovské katastrofě. Na pojezdové dráze (Taxiway C) stála čtyři letadla plná leteckého benzinu a cestujících. První byl zmiňovaný let United Airlines 1 do Singapuru (Boeing 787), za ním Philippine Airlines 115 do Manily (Airbus A340), třetí byl let United Airlines 863 do Sydney (Boeing 787) a poslední stál na taxiway United Airlines 1118 do Cancúnu (Boeing 737).

Airbus ve výšce 18 metrů

Kanadský Airbus tak nejprve přeletěl nad B787, nejblíže se ocitl filipínskému A340. Let 759 byl pod výškou 30 metrů, od letounu pod ním ho dělilo jen 8,8 metru. Než motory zabraly a letoun začal stoupat, ocitl se v nejnižší výšce 18 metrů - pro srovnání: směrovka Boeingu 787 je do výšky 17 metrů. Pokud by kapitán nezačal svůj stroj zvedat, podle expertů by do pěti sekund narazil do třetího stroje na zemi - B787. Výbuchy, oheň a létající trosky mohly teoreticky zničit všech pět letadel.

Zvukový záznam z kokpitů a věže.

Vizuálně do San Francisca Ještě horší situaci si mezinárodní letiště v San Franciscu prožilo před téměř pěti lety. Při vizuálním přiblížení (tehdy byl ILS z technických důvodů vypnut) byl Boeing 777 příliš nízko a narazil do hráze před dráhou. Havárii nepřežily tři ženy. Více jsme psali zde.

Jak je možné, že svět nejbezpečnější dopravy stál v roce 2017 tak blízko tak ohromné katastrofy? Na to vyšetřování hledá odpověď už deset měsíců. Kdyby pilot použil Instrument Landing System (ILS) - elektronický systém pro přistání pomocí přístrojů - věděl by, že není nad ranvejí. Piloti však za jasných vizuálních podmínek mohou přistávat bez jeho pomoci.

Vyšetřování ukázalo také bleskovou reakci kapitána filipínského A340. Ve snaze na sebe upozornit zapnul přistávací světla, chtěl letoun co nejvíce osvětlit, aby si ho přilétávající stroj všiml.



Přistávající let Air Canada 759.

Přistávací a vzletová dráha a taxiway mají jinou barvu osvětlení, i proto si měla kanadská posádka všimnout rozdílu. Kapitán ani druhý pilot letadla před sebou neviděli, jen jakási světla. Podle NTSB však řekli, že cítili, že „něco není správně“, proto dali motorům plný tah o pár sekund dříve, než jim to nařídil dispečer.



V úvahu by mohla přicházet také únava, podle kapitánových slov měl kvůli letu den předem do New Yorku „trochu narušen spánkový cyklus“. Vyšetřování NTSB tak dál pokračuje.