VIEWEGH: Zalaminovaný seznam pro život. 32 věcí, které už nesmím dělat

Před pár lety jsem v důsledku porozvodového stresu, který jsem „léčil“ přejídáním, dosáhl historické nadváhy 106 kilogramů, ale díky nejmenované dietoložce, jež mne za čtyřciferný poplatek vybavila zalaminovaným papírem formátu A4 s obsáhlým seznamem zakázaných jídel (nemusím jistě dodávat, že šlo o jídla mnou oblíbená) a dále malou, rovněž zalaminovanou kartičkou s názvy několika dietních, vesměs nechutných potravin, o nichž s nepochopitelným entusiasmem hovořila jako o naprosto skvělých ňamkách, jsem po šesti měsících zhubl na pro mne přijatelných dvaadevadesát.

Dnes už žádnou dietu nedržím, jen chodím běhat, nicméně včera mne napadlo zhotovit si podobný zalaminovaný seznam jaksi pro celý život – tedy nikoli pouhý výčet toho, co už nesmím jíst, nýbrž podrobný soupis všeho, co v životě nesmím dělat – tj. například:



1. připomínat si, že mám místo části srdeční aorty kus zahradní hadice

2. myslet na netěsnící spoje zahradních hadic

3. připomínat si, že pobírám částečný invalidní důchod

4. mluvit, nebo dokonce psát o svých dvou rozpadlých manželstvích

5. uzavírat nová manželství

6. dělat dvě a více věcí najednou

7. opít se v den, kdy o mně jakákoliv televize natáčí dokument

8. opít se v den, kdy na žádost jakékoliv televize natáčím sám o sobě dokument

9. dělat jakoukoli práci, k níž je potřeba manuální zručnost, nebo dokonce nářadí

10. nervózně spěchat na nedůležité pracovní schůzky

11. nervózně spěchat na důležité pracovní schůzky

12. poslechnout jakoukoliv numeroložku

13. poslechnout jakoukoliv homeopatku

14. navštívit (nebo dokonce poslechnout) jakoukoli párovou psycholožku

15. vyčítat si nevyhnutelná selhání (např. prostorovou dezorientaci či zapomenuté schůzky)

16. plakat v bance

17. bagatelizovat své životní úspěchy

18. bagatelizovat své životní prohry

19. srovnávat se s mladými pornoherci

20. srovnávat se se starými pornoherci

21. vyslovit větu: Yes, we can speak English

22. vyslovit větu: Da, nam móžna gavariť pa rúsky

23. psát fejetony o exmanželce

24. komukoliv slíbit, že něco napíšu

25. komukoliv slíbit, že něco nenapíšu

26. slibovat současné partnerce, že hned jak se vrátím z ochutnávky vín, vášnivě se pomilujeme

27. ptát se plačící Romky, zda něco nepotřebuje

28. věřit, že auto s pohonem 4x4 nikdy nepotřebuje sněhové řetězy

29. věřit, že nakrmená žena nezaútočí

30. věřit, že Bůh je spravedlivý

31. zhlédnout v Národním divadle operu Tosca

32. tvrdit šéfům Lidových novin, že po dobu jednoho roku zvládnu každý týden napsat jeden fejeton.