Celé Dánsko sleduje finále soudu vraždy novinářky. Proti vynálezci mluví i slova, která vyhledával

KODAŇ/PRAHA Peter Madsen, který podle dánské prokuratury v létě loňského roku zavraždil švédskou novinářku Kim Wallovou ve své ponorce, již měsíc stojí před soudem. Ve středu ho čeká verdikt, může dostat i doživotní vězení. Stále tvrdí, že novinářku nezavraždil, přiznal se však k následnému zohavení jejího těla - před shozením mrtvoly do moře jí uřezal končetiny. Detaily, které budou zřejmě hrát zásadní roli ve středečním rozhodnutí, vyšetřovatelé našli v jeho osobním počítači.

Případ, který se táhne již od srpna 2017, kdy při tvorbě reportáže na palubě Madsenovy ponorky Wallová zemřela, hýbe dánským i švédským tiskem a velkou stopu nechal po celé Evropě. Ze soudní síně proudí konstantní příval informací: online reportáže z nich přinášejí desítky médií.

„Všichni to sledují,“ komentuje Anna Gottschalková, která soud pokrývala pro tamní list Berlingske. „Je jedno, jestli jste v kavárně nebo na rodinné oslavě, všichni vědí, co se děje.“ Soud celkem 115 novinářům, kteří o případu z Dánska reportují, dokonce musel poskytnout speciální místnost s živým videopřenosem.



Mezinárodní zájem o smrt mladé novinářky přitáhla morbidnost činu, také však to, že se informace odhalovaly velice postupně. Nejprve byla pohřešována po údajné nehodě Madsenovy ponorky, vynálezce však tehdy tvrdil, že ji předtím vysadil. Následně se ukázalo, že ponorku potopil úmyslně, a pátrání po Wallové nabralo obrátky - až o dva týdny později byl v moři nalezen ženský trup, který odborníci identifikovali jako její zohavené ostatky.



Vražda měla sexuální motiv, míní obžaloba

Dánský prokurátor Jakob Buch-Jepsen věří, že Madsen Wallovou uškrtil či popravil poté, co ji týral s cílem naplnit zvrácenou sexuální fantazii. Buch-Jepsen před soudem předčítal a pouštěl 140 textů a videí, které zobrazovaly vraždy, popravy i sexuální mučení žen a které se našly v Madsenově počítači, na pevných discích i v jeho iPhonu. Noc předtím, než Wallová zemřela, si Madsen vygoogloval slova „setnutí hlavy“ a „dívka“. Následně si pustil video, ve kterém byl mladé ženě podřezán krk.



Madsenovy sexuální úchylky potvrdil i psycholog, kterému vynálezce například popisoval, že si v mladém věku přál, aby byl unesen a zneužit pro produkci dětské pornografie.



Madsenova verze událostí se již několikrát změnila. Nejprve lhal o vysazení Wallové na pevnině předtím, než ponorka havarovala, následně tvrdil, že ji zabila rána do hlavy, kterou si způsobila víkem ponorky. To vyloučila pitva, teď tedy hovoří o udušení výfukovými plyny ponorky. „Měnil jsem to, protože jsem chtěl ušetřit její rodinu, věděl jsem, že je mrtvá a nevrátí se, chtěl jsem je ušetřit bolesti,“ tvrdil Madsen před soudem.



Řada reportérů ze soudní síně popisuje Madsenův překvapivý klid a přesvědčivost, a to i v případě, kdy mu Buch-Jepsen předčítal úryvek textu o mučení žen pomocí grilovacích jehel, který se shodoval s nálezy na těle Wallové. „Samozřejmě, že je to děsivé,“ komentoval to Madsen. „Je to šílené jako hororové filmy, jako například Sedm. Je to úplně jako filmy, co jsi viděl, Jakobe,“ řekl prokurátorovi.



Do ponorky lákal i další ženu

Krom Madsenovy fascinace brutálními texty a zálibou v sadistické pornografii (nejčastěji vyhledával na internetu slova „dívka“, „krk“ a „bolest“) vyšel během soudu najevo ještě jeden podstatný detail: vystoupila svědkyně, která tvrdí, že ji na svou ponorku také opakovaně zval, naposledy dva dny před smrtí Kim Wallové. To podle prokuratury budí dojem, že se Madsen snažil nalákat na svou ponorku dívku specificky s cílem naplnění své fantazie. Teorii podporuje i fakt, že kdysi napsal bývalé milence o tom, že měl „plán vraždy hotový pro ponorku.“



Kim Wintherová, expertka Dánského technologického institutu, soudu řekla, že Madsenova verze událostí (tedy udušení výfukovými plyny) je technicky možná. Patologové navíc nedokázali s přesností určit čas smrti Wallové, což by pro prokuraturu také mohl být problém. Případné odsouzení tak stojí zejména na tom, že Madsen několikrát změnil svou verzi událostí (vždy poté, co vyšetřovatelé tu původní vyloučili), na palubu si v osudný den přinesl šroubováky a pilu - a zásadní roli budou mít také materiály, které byly nalezené na jeho počítači.



Podle psychologa má Madsen extrémní problémy s empatií, je nedůvěryhodný a jde o patologického lháře. Psycholog taktéž poznamenal, že Madsen byl událostmi pozoruhodně málo poznamenán. Pozoruhodně odpudivý byl podle odborníků i způsob, jakým odůvodňoval rozřezání mrtvoly Wallové. „Co uděláte, když máte velký problém? Rozdělíte ho na něco menšího.“