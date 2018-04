Vyšetřování brutálního napadení číšníka? Policie nekontaktovala letiště, myslela, že útočníci odletěli

PRAHA Pětice ze sedmi členů skupiny, která v sobotu napadla číšníka v restauraci Polpo v centru Prahy, se pravděpodobně nevyhne trestu. Muže ve věku 24 až 32, kteří vlastní nizozemské doklady, policie zadržela v pondělí večer na pražském Letišti Václava Havla. Dva z nich policisté stíhají kvůli těžkému ublížení na zdraví a chtějí je vzít do vazby, tři pachatelé byli obviněni z výtržnictví. Zbylé dva muže policie propustila, neboť se prý do konfliktu nezapojili, ale snažili se jej mírnit.

Napadený číšník, jemuž Nizozemci uštědřili několik kopanců a úderů pěstmi do hlavy, skončil s vážnými poraněními v nemocnici. Podle výpovědi majitele podniku má zlomenou čelist a podstoupil operace oka, o které málem přišel. To vše údajně kvůli tomu, že útočníky požádal, aby na zahrádce restaurace nekonzumovali vlastní alkohol.



Prvotní zprávy o jejich dopadení hovořily o tom, že policii na skupinu upozornila všímavá cestující. To vyvolalo pochybnosti, zdali by kriminalisté muže bez takového varování sami dopadli, či by je nechali z metropole odletět.

LN se proto rozhodly případ zrekonstruovat, během čehož narazily na dvě nejasnosti v jeho vyšetřování. Tou první je, že kriminalisté při zjišťování totožnosti mužů nevyužili systém detekce obličejů, který umožňuje tváře zachycené na kamerách porovnávat s databází hledaných a zájmových osob. Důvod? Neznámý, policie ho z taktických důvodů tají. „Naši policisté využívají prostředky s ohledem na okolnosti daného případu,“ sdělila LN stroze policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Druhou nesrovnalost představuje skutečnost, že policie po zjištění totožnosti mužů nekontaktovala letiště s žádostí o součinnost. Tou dobu totiž již disponovala mylnou informací, že pachatelé ze země odcestovali, a tak jim to přišlo nemístné.zbytečné.



Software, který dokáže rozpoznat lidi v davu, přitom může v práci detektivů posloužit jako šikovná „hračka“. „Je to efektivní, ale musíte mít z čeho vycházet. Jestliže máte systém na rozeznávání obličejů, tak musíte už mít toho člověka někde zachyceného, například na letišti, abyste to měl s čím porovnat,“ řekl LN Karel Randák, bývalý ředitel civilní rozvědky. Upozornil, že v Číně byl díky podobnému software nedávno dopaden pachatel na stadionu mezi 60 tisíci diváky.

Rekonstrukce vyšetřování

O napadení, k němuž došlo v sobotu večer na zahrádce restaurace Polpo ve Vladislavově ulici, jež je součástí obchodního domu Quadrio, informovalo strážce zákona několik přihlížejících. Policie tak na místo vyslala hlídky, které začaly muže hledat v přilehlých ulicí. Z kamerových záznamů bylo patrné, že podezřelí od restaurace utekli na tramvaj číslo 14 a odjeli směr Karlovo náměstí.



Kriminalisté na základě pozdější medializace případu obdrželi od lidí zhruba tři desítky poznatků, o koho by se mohlo jednat. Jeden přišel i z hotelu, v němž muži pobývali. Tou dobou ale už byli ze zařízení odhlášeni. Jejich hotelové karty navíc neobsahovaly kopie pasů s fotkami, a tak policisté stále neměli jistotu, zdali jsou na správné stopě.

K totožnosti mužů se dopracovali až později, kdy ovšem pro změnu netušili, kde se nachází. Což je mimo jiné dle jejich slov důvod, proč je nezadrželi dříve. „Ruku v ruce jsme ještě dostali informace, že muži z republiky již vycestovali, což se potom nepotvrdilo,“ řekl LN mluvčí pražské policie Jan Daněk. Odkud tyto informace pramenily, policie nechce z taktických důvodů konkretizovat.



Jisté ovšem je, že po této zprávě kriminalistům přišlo zbytečné o pachatelích jakkoliv informovat letiště. „Když jsme měli zprávu o jejich odletu, nebylo to na místě,“ odůvodnil Daněk.

Pachatele zpozorovali dispečeři

Že se skupina násilníků stále pohybuje v prostorách ruzyňského letiště si všimli dispečeři, kteří obsluhují kamerový systém. Nějaký čas proto pozorovali její pohyb, zatímco policisté vše připravovali k zásahu. V momentě, kdy se muži nacházeli v restauraci, v níž byli později zadrženi, zároveň několik cestujících nahlásilo na tísňové lince, že na letišti zahlédli osoby podezřelé ze sobotního útoku.



„Od okamžiku, kdy jsme obdrželi informaci o jejich výskytu, jsme udělali všechny kroky k tomu, aby osoby neutekly a zahájili jsme ztotožňovací proces,“ popsala zásah mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Odmítla tak svědectví jednoho z cestujících, že poté, co dva policisté z místní služebny násilníkům odebrali pasy, se dlouho nic nedělo. „Ztotožnit sedm lidí nějakou dobu trvá. Nemůžeme okamžitě zadržet někoho jenom proto, že vypadá jako osoba, po které se pátrá,“ dodala Rendlová se slovy, že jakmile měli kriminalisté jistotu, že jde o hledané osoby, provedli zákrok. Muži byli zadrženi ještě před odbavením - seděli totiž v restauraci, která je ve veřejně přístupné části letiště.



Svým počínáním si útočníci koledují až o desetiletý žalář, a to za těžkého ublížení, kde je trestní sazba tři až deset let. „Jde o poškození nebo ztrátu nějakého důležitého tělesného orgánu jako je oko či noha. Další možností je, že pracovní neschopnost překročí 42 dnů. V tomto případě se má za to, že jde o těžkou újmu na zdraví,“ řekl LN advokát Jaroslav Ortman.

Policie odvádí jednoho z Nizozemců, obviněných z napadení číšníka v Praze.

Pokud se případ dostane až k soudu, bude záležet také na znaleckém posudku. Znalec určí, jak moc devastující zranění byla. „Je to zadukomentováno na videu, takže jsou vidět údery a kopy. V tom případě by mohlo jít také o pokus o těžké ublížení, který je rovněž trestný stejně jako dokonaný trestný čin,“ upozornil dále Ortman. Právě kvůli kamerovým záznamů by podle advokáta neměl být problém s důkazy.



Soud bude muset zohlednit přesilu, které napadený číšník čelil. „Jestliže byli útočníci tři na jednoho, to zůstává rozum stát,“ konstatoval Ortman. Násilníci byli v úterý za přítomnosti překladatele a právníků vyslýcháni. Podle nizozemských médií zpočátku odmítali konzulární pomoc, nakonec na ni přistoupili.