Vzpomínání na 68. Česká televize 21. srpna uvede první hraný film o Dubčekovi

PRAHA Česká televize (ČT) připomene události srpna 1968 souborem dokumentů, zpravodajskou rekonstrukcí i televizním programem z roku 1968. V den 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa uvede ČT premiéru filmu Dubček, prvního hraného filmu o Alexandru Dubčekovi, který v koprodukci s ČT natočila slovenská RTVS. Novináře o tom dnes informoval ředitel programu ČT Milan Fridrich.

Snímek Dubček je podán formou retrospektivy. Děj pokrývá tři fáze Dubčekova života - rok 1968, život ve společenské izolaci a později po roce 1989. „Překvapilo mě, jak málo jsem před studiem historických pramenů věděl o událostech roku 1968. Bylo pro mě důležité si osobu Dubčeka bezvýhradně obhájit. Lidsky, protože politicky to pro mě bylo komplikované,“ uvedl filmový představitel Dubčeka Adrian Jastraban.

Ve stejný den, kdy bude v ČT uvedena premiéra Dubčeka, vstoupí do kin koprodukční film ČT Jan Palach, který podle scénáře Evy Kantůrkové natočil režisér Robert Sedláček. Naváže na trilogii Agnieszky Hollandové Hořící keř, jejíž děj začíná okamžikem studentova sebeupálení. „Hořící keř se zabývá tím, co nastalo po Palachově činu. Inferno, které si ani Honza nedokázal představit, že se nejen budou mstít na jeho rodině, ale že se komunisté budou mstít i na jeho mrtvole, jako to dělala katolická církev v nejtemnějších okamžicích své historie,“ řekl Sedláček. „Co Hořící keř neukazuje, je samotný Jan Palach, to ukazujeme my. Jsme vlastně první díl Hořícího keře a dovolím si říct, že minimálně stejně dobří. Je to film o jednom mladém klukovi, který už nemohl snést, co ostatní rozchodili - totiž přetvářku společnosti,“ dodal režisér.

Už v noci na 21. srpna začne ČT vysílat pořad Dnes před 50 lety, který formou zpravodajských vstupů zpřítomní srpnové události v chronologické posloupnosti. Vysílání uzavře hlavní večerní zpravodajský pořad, v němž se mimo jiné objeví méně známé dobové záběry.

K připomenutí srpnových událostí ČT natočila soubor dokumentárních projektů. Konec pražského jara ztvárňuje pětidílný cyklus Ten okamžik s příběhy 11 žijících pamětníků, který doplňuje dokument Zdeňka Týce Můj osmašedesátý.

Průběh okupace v moravskoslezské metropoli mapuje dokument Ostravské jaro 1968. Koprodukční projekt ČT Okupace očima okupantů pak nabídne pět rozmanitých pohledů na srpnové události z pěti zemí, ve kterých vystupují účastníci srpnové okupace. Dalším premiérovým projektem věnovaným 50. výročí okupace je pětidílný cyklus 1968 milimetrů, osobní optikou pak na srpen 1968 nahlíží snímek Můj neznámý vojín ukrajinské režisérky Anny Kryvenkové. Jak vnímali invazi tehdejší důstojníci Československé lidové armády, ukáže snímek Osudový zvrat režisérky Jany Hádkové, příběhy Čechoslováků, kteří se po roce 1968 rozhodli emigrovat, vypráví film Nový domov Švýcarsko.

V rámci webového projektu ČT Toto století, který se věnuje „osmičkovým“ výročím, vzniká archivní počin TV program 1968, v němž je den po dni zrekonstruován program televizního vysílání roku 1968.