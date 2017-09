Jako vlajkový projekt ji představili lidovci, firma nyní dluží přes 200 milionů

PRAHA Zpočátku to znělo jako skvělý nápad. Stovky škol, obcí a měst budou odebírat energie od jediného prostředníka, díky čemuž ušetří. Protože potenciálních odběratelů bylo tolik, záměr se stal také velmi zajímavou obchodní příležitostí pro největší hráče na energetickém trhu. Projekt měl navíc záštitu KDU-ČSL, která ho prezentovala při startu své kampaně do posledních komunálních voleb v roce 2014.

Prostředníkem byla obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou (EPK). Její velkorysé plány však nyní vypadají jako velký tunel. Firma dodavatelům za energie neplatila, zálohy od obcí si nechávala a jejího ředitele Davida Tejmla nyní policie obvinila ze zpronevěry 46 milionů korun. Společnost se potácí v insolvenčním řízení, v němž si na 400 věřitelů nárokuje 241 milionů.

Největším věřitelem je dodavatel elektřiny, firma Amper Market, jíž EPK dluží 74 milionů korun. „Původní záměr byl asi jiný, ale potom už šlo zřejmě jen o to, ukrást z toho co nejvíce peněz,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel Amper Market Jan Palaščák.

Lidovky.cz: Proč jste se do spolupráce s­ EPK pustili?

Jim se povedla obchodně velice zajímavá a úspěšná věc, že sdružili asi 400 obcí a­ 1100 ­organizací po celé republice, to máte sedm ­procent obcí z celkového počtu v ­Česku. Byly to především malé obce, které je těžké obchodně obsluhovat. Jsou to podlimitní zakázky, takže nemusí běžet podle zákona o veřejných zakázkách, ale jsou náročné na obchodní obsluhu po celé republice. Tady byla velice zajímavá možnost získat klienty prostřednictvím jednoho partnera. O ­dodávky energií se doslova praly všechny firmy z oboru, takže tam byl ČEZ, EPH, Right Power (prapůvodně Moravia Energo) nebo Bohemia Energy.



Lidovky.cz: Jak velký byl váš podíl dodané elektřiny pro EPK?

Na konci roku 2013 jsme se stali jedním z více partnerů, který elektřinu dodával. Během roku 2014 náš podíl na dodávkách elektřiny rostl a v roce 2015 jsme byli největším dodavatelem elektřiny pro skupinu EPK.

Ředitel Amper Market Jan Palaščák.

Lidovky.cz: V čem byl tento model výhodný pro odběratele?

Myslím si, že pro většinu malých obcí to byla první změna dodavatele. První změnou dodavatele, ať už se jedná o mobilního operátora, nebo jiného dodavatele, můžete ušetřit opravdu hodně. Úspora pro obce byla výrazná. My máme obchodní model založený na výkupu elektřiny přímo ze zdrojů a na virtuální elektrárně a jsme schopní cenově konkurovat těm největším společnostem. A naše ceny byly opravdu velice výhodné. Navíc jsme měli garanci nejen od EPK, ale i na základě kontroly Energetického regulačního úřadu (ERÚ), že EPK obcím fakturuje ceny, které mají od nás, a že na tom v souladu s provedenou kontrolou ERÚ nemá EPK další marži.



Lidovky.cz: Kdy jste zaznamenali první potíže s EPK?

Bylo to v únoru 2015, kdy se začaly opožďovat s některými platbami za dodanou elektřinu. Problém tohoto dluhu byl, že narůstal velice plíživě. Byly intervaly, kdy se snížil nebo nenarůstal. Zpětně vzato to s námi velice šikovně sehráli tak, abychom dodávky neukončili dříve, než jsme to udělali na konci listopadu 2015.



‚Ukradli nám klienty‘

Lidovky.cz: Za jakých okolností jste spolupráci ukončili?

Tehdy u operátorů s elektřinou začalo docházet k tomu, že na sebe 26. 11. 2015 nám do té doby neznámá společnost Energie Pro s.r.o. (firma má blízko k­ EPK, právě na ni převedla EPK smlouvy s­ obcemi bez jejich souhlasu, když se koncem roku 2015 začala případem zabývat policie­– pozn. red.) začala registrovat všech pět tisíc odběrných míst.

„My jsme nic neudělali.“ Přestože v době krátce před největšími problémy zasedalo v řídících a kontrolních orgánech EPK několik lidí z KDU-ČSL, strana se od projektu distancuje. „KDU-ČSL projekt Energie pod kontrolou neiniciovala a ani za ním nestála,“ uvádí strana na svém webu. Zdůraznila, že se aktivně účastnila jiného podobného projektu - Organizačně správního institutu.

Někdejší šéf správní rady EPK, vlivný lidovec na jižní Moravě a také sponzor strany David Olejníček, odpovědnost za stav projektu odmítá. „Necítím se zodpovědný za finanční krach EPK, protože jako člen dozorčí rady nebylo za necelé 3 měsíce od 17.6.2011 do 14.9.2011 co kontrolovat a jako člen a předseda správní rady jsem schválil zkontrolované účetní závěrky roků 2011, 2012 a 2013, ze kterých nevyplývalo, že by bylo něco v nepořádku,“ vysvětlil.

Podobně mluví i bývalý člen dozorčí rady EPK, místostarosta Moravského Krumlova a kandidát KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny Zdeněk Juránek. „Projekt v době, kdy jsem byl členem dozorčí rady, fungoval dobře a problémy velmi pravděpodobně nastaly až poté, kdy jsem již ve společnosti nepůsobil,“ sdělil.

Nakonec firma Energie Pro popírá, že by hlavnímu dodavateli elektřiny pro EPK ukradla klienty. „Do zmíněných odběrných míst jsme začali dodávat naprosto v souladu s energetickým zákonem a to dle nejlepší nabídky na energie,“ uvedl její jednatel Vítězslav Fiala. Naopak hodlá podat trestní oznámení na Amper Market.

Lidovky.cz: Co to pro vás představovalo v­ praxi, přicházeli jste o klienty?

Představte si ten počítačový virus z 90. let, kdy přijel pán s kolečkem na obrazovku, začal nakládat písmenka a odvážet je z ní. Přicházeli jsme o klienty. Bylo to v­ době, kdy jsme kvůli tomu dluhu stejně chtěli spolupráci ukončit, ale přesto byla druhá strana ještě o něco rychlejší, a to kvůli tomu, aby nám znemožnila využití našich smluvních instrumentů získat přímý smluvní vztah s obcemi v důsledku neplacení, tak převedla všechny klienty na jinou firmu. Zkrátka to portfolio, tj. velkou část majetku EPK, ukradla na úkor všech věřitelů.

Lidovky.cz: Ve statutárním a kontrolním orgánu EPK byla řada starostů obcí, jež služby od EPK současně odebíraly. Měl snad někdo z­ nich zájem ty peníze vyvést a ­poškodit vaši firmu?

To jsou dvě odlišné věci. První věc je prokazatelné vyvedení zhruba 150 milionů korun ze skupiny EPK, což je záležitost lidí ve skupině EPK. Druhá věc je spekulativní, nebudu nikoho obviňovat. Ale je zjevné, že provedení všech kroků na přelomu let 2015/2016 účelně nesloužilo pouze k vyvedení peněz a zametení stop. Byla tam celá řada kroků, které měly jediný efekt: poškozovaly Amper Market a totálně demoralizovaly lidi u nás ve firmě. Když vám někdo pořád dokola krade klienty, kteří chtějí být u ­vás, a máte s nimi smlouvy, a potom ještě naopak posílá účelové stížnosti na ERÚ. Tak takto účelová byla celá řada kroků firmy Energie Pro, což určitě nikdy nebyl náš konkurent, my nepereme špinavé peníze, my nabízíme energetické služby, takže tam konkurenční spor není. Některé kroky jim nepomohly finančním způsobem, ale jenom nás poškodily. Z­ toho se mohu domnívat, že někdo úplně jiný mohl mít zájem zlikvidovat Amper Market.

Lidovky.cz: Jak nyní rozumíte tomu, jaký byl skutečný účel EPK?

Myslím si, že na začátku to vymyslel někdo velice zkušený a­ tento projekt mohl fungovat desítky let jako zprostředkovatel energií plus jako realizátor projektu veřejného osvětlení. Ti lidé z­ toho mohli dobře žít i bez jakýchkoliv nekalostí. Asi tam byl od začátku i­ záměr vyvádět z toho nějaké větší finanční prostředky a­ v nějaké fázi, což byla reportáž ČT (reportáž popisovala různé problematické okolností týkající se EPK – pozn. red.), kdy vlastně obce přestaly důvěřovat a platit zálohy, se to začalo chovat jako letadlo, které padá. Původní záměr byl asi jiný, ale potom už šlo zřejmě jen o to, ukrást z toho co nejvíce peněz.

Lidovky.cz: Policie v této souvislosti stíhá ředitele EPK Davida Tejmla kvůli zpronevěře. Je to podle vás ten hlavní člověk, na kterého se měla zaměřit?

Já jsem lidi z EPK viděl poprvé v roce 2014, kdy přijeli tři. Byl to pan Tejml, pan Létal a pan Olejníček (poslední dva byli členové správní rady EPK – pozn. red.). Rozdělení rolí u nich bylo evidentní, pan Tejml byl zdatný obchodník. Pan Létal byl, řekněme, jeho pomocník. A potom organizátor s perfektní znalostí energetiky, veškeré administrativy, vůbec toho byznysu, ten, který to všechno řídil z kanceláře a organizoval po celou dobu, to byl předseda správní rady David Olejníček. To byl objektivně mozek firmy.

‚Lidovci se mi vysmáli‘

Lidovky.cz: Tady se dostáváme k politickému přesahu celé kauzy, David Olejníček je totiž výrazným členem KDU-ČSL na jižní Moravě a patří mezi sponzory strany. KDU-ČSL navíc svou volební kampaň do komunálních voleb v roce 2014 zahájila i prezentací projektu EPK jako úspěchu. Dáváte lidovcům nějakou vinu za to, co se stalo?

Jak říkáte, věc má více rovin. Rovinu kriminální, rovinu konkurenční a rovinu politickou. Mě zajímá ta kriminální z hlediska toho, aby se co nejvíc majetku vrátilo do konkurzní podstaty. Ten majetek tu je. My dva roky víme, kde ten majetek je. Vědí to všichni, vědí to příslušné orgány veřejné správy, takže je to jen otázka vůle konat, aby se majetek v různých formách vrátil do konkurzní podstaty. Ať už je to portfolio klientů, ať už jsou to projekty veřejného osvětlení, ať už je to finanční hotovost, která je na bankovních účtech v České republice, ať už to jsou nemovitosti. To jsou čtyři oblasti majetku, které chceme, aby se vrátily do konkurzní podstaty. Současně jsme velice úspěšně ustáli nějaký konkurenční, řekněme, atak. A to jsou dvě věci, co zajímají mě. Rovina politická mě primárně nezajímá. Moji lidé nebo já osobně jsme v ­té kauze kontaktovali spoustu lidí, i celou řadu politiků z­ KDU-ČSL, s tím důvodem, aby se zkusili svými možnostmi nějak zasadit o to, aby se právě do konkurzní podstaty vrátilo co nejvíce majetku.



Lidovky.cz: Jak lidé z KDU-ČSL reagovali?

Vysmáli se nám, to byl jeden typ reakce. Nebo hystericky křičeli, že se jich to netýká. To byly asi dva typy reakcí. Reakce KDU-ČSL, které byly v médiích, pro mě nejsou ničím novým, protože jsem se s nimi setkal už víckrát. Ještě se tam střídá, že se vůbec nepřiznávají, že to byl jejich projekt, nebo to dokonce popírají.

Lidovky.cz: Řekl byste tedy, že projekt EPK byl projektem KDU-ČSL?

Teď ne jako podnikatel, ale jako volič si úplně nevzpomínám, že by nějaká jiná politická strana zahajovala volební kampaň s nějakým projektem a říkala o něm, že takhle se to má dělat na vládní úrovni, že je to vzorový projekt, takže v tomto smyslu je to samozřejmě projekt KDU-ČSL.

Lidovky.cz: Výrazným členem dozorčí rady EPK byl například lidovecký místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek. Jak byste popsal jeho roli?

Těžko říct. Tvářil se jako outsider, ale choval se jako insider. Třeba Moravský Krumlov se společností Energie Pro pokračoval, pan Juránek to dokonce obhajoval, že je to firma, která má licenci, takže tam nemůže být problém. Rádoby chytře se pak Moravský Krumlov obrátil na ÚOHS, aby prověřil, jestli je smlouva se společností Energie Pro v pořádku.

Lidovky.cz: V ČRo jste zmínil, že by podle vás měla policie stíhat více lidí a za více činů. Můžete tu úvahu rozvést?

Když se na to podíváme zvenku, tak v insolvenčním řízení jsou oprávněné pohledávky v ­hodnotě minimálně 150 milionů korun. Společnost EPK vybírala různé poplatky, se ziskem realizovala veřejné osvětlení, rozhodně nerealizovala záporné marže nebo obchodní ztráty, spíš naopak. Jestliže se uvádí, že Tejml vybral 46 ­milionů, tak vám chybí minimálně dalších 100 milionů, které zmizely jiným způsobem. To určitě nemohl zorganizovat jeden člověk. My víme, že to určitě nezorganizoval jeden člověk a určitě to není pouhá zpronevěra. My jsme tady nenaletěli jednomu Tejmlovi z Hodonína, ale byli jsme se 400 ­obcemi z celé republiky podvedeni vysoce organizovanou a ­velice početnou skupinou.