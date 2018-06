Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu, říká Zaorálek

PRAHA Kritická slova na adresu Vietnamu zazněla na čtvrtečním jednání sněmovního zahraničního výboru. Předseda výboru a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a stalo se z něj bezpečnostní riziko prvního řádu. Řekl to v debatě nad loňským hospodařením ministerstva zahraničních věcí poté, co státní tajemník ministerstva Miloslav Stašek popisoval poslancům situaci s vydáváním víz do ČR v některých zemích. Stašek poznamenal, že špatná situace ve Vietnamu trvá. Podle něj je to téma na vyhrazenou debatu.

Na to reagovala poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková s informací, že nedávno navštívila se školským výborem Vietnam a od té doby se na ni obracejí lidé se svými potížemi při získávání českých víz. Popisují, jak se nemohou na českou ambasádu dovolat, jak se s vízy obchoduje a jak je celý proces neprůchodný. Jeden občan, jak popsala, se dokonce rozhodl vydat na české velvyslanectví osobně, ale odvedla ho policie.



„My jsme tomu věnovali mimořádnou pozornost, tomu se věnovala i Bezpečnostní rada státu,“ řekl Zaorálek. Z Vietnamu se podle něj stalo bezpečnostní riziko prvního řádu. „Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky,“ řekl.

Zaorálek řekl, že hlavním problémem mezi Českem a Německem je výroba pervitinu a čínské nebo vietnamské gangy, které ho vyrábějí. „Ta složka je takhle velká. A škody způsobené České republice jsou takového rozsahu, to byly desítky miliard, to si pamatuji, že i (bývalý ministr financí a nynější premiér) Andrej Babiš byl šokovaný, když viděl ty sumy, jaké ztráty to jsou pro Českou republiku,“ popisoval Zaorálek. Informace podle něj nebyly nikdy v plném rozsahu zveřejněny a jednalo se o nich pouze na Bezpečnostní radě státu. Vietnamská strana podle něj nebyla schopná s problémem nic dělat.

Poslankyně Majerová Zahradníková vyzvala i k debatě o podpoře studentských víz. I s tím narazila u Zaorálka, který řekl, že právě studentská víza jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR.

Zaorálek také odmítl, že se čeští pracovníci na zastupitelských úřadech účastní nelegálních praktik při obstarávání víz. „Odmítám spekulace, že naši pracovníci v tom jedou taky,“ řekl. Podle něj si to ministerstvo ověřovalo i za pomoci zpravodajských služeb.

Z debaty nakonec vyplynulo, že zahraniční výbor uspořádá k problematice vydávání víz a k Vietnamu zvláštní jednání. Sněmovna už schválila dvě smlouvy s Vietnamem, a to smlouvu o spolupráci v boji s trestnou činností a o předávání odsouzených osob.